David Broncano está que supura por la herida.

La polémica por la visita de Santiago Abascal a ‘La Revuelta’ no se apaga.

Una semana después de aquel programa del 9 de noviembre de 2026 —el más visto de la temporada, con 4,8 millones de espectadores—, David Broncano volvió a la carga con una puntualización importante que sonó más a pataleta que a explicación.

El presentador de la televisión pública, que ya reconoció al día siguiente que «la cagó tremendamente» y que estaba «triste» por cómo salió la entrevista, respondió ahora a la denuncia de VOX ante la Junta Electoral Central por los aproximadamente 40 minutos de conversación que no se emitieron.

PUNTUALIZACIÓN importante sobre el contenido no emitido de la entrevista con Santiago Abascal, que han pasado muchas cosas y no ha habido programa hasta hoy.#LaRevuelta pic.twitter.com/zIuvSNK67D — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 16, 2026

La defensa del presentador

En el programa del 16 de noviembre de 2026, Broncano insistió en que la edición es una práctica habitual.

Ellos dicen que la entrevista fue más larga, que es verdad, y que luego quitamos unos cuantos minutos, cosa que hemos hecho literalmente en los 1.500 programas que llevamos.

Recordó que a Pedro Sánchez también le cortaron unos 50 minutos y aseguró que Abascal aceptó el procedimiento: «‘Se dijo aquí. Le dije: ‘Santiago, que sepas…’. Y él dijo: ‘Sí, perfecto’».

El tono, sin embargo, se endureció cuando se abordó la negativa a publicar esos 40 minutos.

Podríamos perfectamente hacer una excepción con VOX y subirlo para que se vea que no había nada ahí. Ya hicimos una excepción con VOX y la cagamos, con lo cual no vamos a concederles nada nunca más, porque nos la han liado después.

La frase resumió el resentimiento. La ‘excepción’ fue permitir que el equipo de Abascal gestionara el público del Teatro Albéniz para evitar abucheos del público habitual del programa. Broncano lo aceptó entonces para no dar argumentos a VOX; ahora lo usa como justificación para no ofrecer transparencia.

«Quedo como la mierda»

El presentador fue más lejos. Preguntó con ironía qué creen en VOX que se ocultó:

Si hemos sacado una entrevista en la que a él le aplauden todo el rato, habla lo que quiere y yo quedo como un gilipollas. Si hemos subido una entrevista en la que yo quedo como la mierda, ¿qué creen que hemos ocultado?.

También acusó al partido de utilizar la polémica como excusa para cancelar la entrevista prevista con Jordi Wild en The Wild Project, a la que sí acudieron otros candidatos.

Que no nos utilicen como excusa.

Desde VOX la versión es otra. El partido sostiene que se incumplió lo acordado de buena fe: se niegan a entregar o hacer pública la grabación íntegra y el recorte se hizo sin que ellos pudieran señalar qué partes eran de mayor interés. Según su denuncia, quedaron fuera mensajes relevantes sobre sanidad, defensa de lo público, energía o inmigración. Acusan a RTVE y a la productora El Terrat de secuestrar 40 minutos de respuestas de su candidato en periodo electoral y de vulnerar la neutralidad informativa y el pluralismo político. Por eso han acudido a la Junta Electoral Central y han anunciado que, a partir de ahora, solo aceptarán formatos en los que dispongan de control sobre la edición y el uso del material.

Mientras tanto, la denuncia sigue su curso en la Junta Electoral y el debate sobre lo que se vio y lo que no se vio en ‘La Revuelta’ continúa abierto. Abascal salió de aquel plató con un récord de audiencia y con el presentador reconociendo que no había hecho un buen trabajo. La respuesta posterior de Broncano ha sido cerrar la puerta a cualquier cesión adicional. En televisión pública y en periodo electoral, esa decisión tiene más consecuencias de las que el presentador parece dispuesto a reconocer.