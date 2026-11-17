Cuando sale de los espacios en los que le hacen la ola, queda completamente destruido.
La entrevista de Pedro Sánchez en Informativos Telecinco este 16 de noviembre de 2026 fue el más claro ejemplo de cómo, fuera de sus chiringuitos habituales, el socialista pierde los papeles por completo cuando le ponen de cara contra sus tropelías. Carlos Franganillo apretó a un presidente del Gobierno tenso, incómodo y nervioso. Ni Jordi Wild, ni Alba Carrillo, ni Javier Ruiz. Periodismo de verdad.
Una imagen que no pasaron por alto en X. Los usuarios de la red social se lanzaron contra el marido de Begoña Gómez. El resultado: una avalancha de críticas que lo describen como “desquiciado”, “sociópata” y con “mirada de psicópata”.
Uno de los momentos más compartidos es el cambio brusco de expresión del presidente. Cuando Franganillo le aprieta, Sánchez pasa de una sonrisa forzada a un rictus tenso y una mirada fría que muchos han calificado de inquietante. “Este momento de cambio de rictus y mirada psicópata debería analizarlo algún psiquiatra”, escribió un usuario en X. Javier Negre no se anduvo con rodeos: “Está completamente desquiciado e ido. Los niveles de sociopatía por las nubes. Las caras, de psicópata”. Su publicación, acompañada de un fragmento de la entrevista, superó los 1.700 likes en pocas horas.
Otros usuarios fueron igual de duros. Emilio Montilla habló directamente de “el psicópata de Pedro Sánchez” que “no puede controlar su ira” y acaba mostrando “una cosa con su ojo que da mucho miedito”. Berto, por su parte, lo definió como “un sociópata de manual” que “se enciende como un demonio” en cuanto alguien no le da la razón.
La periodista Paula M. Gonzálvez resumió el ambiente general: Franganillo hizo tan bien su trabajo que Sánchez estuvo “nervioso e incómodo nivel ‘voy a perder el tiempo descaradamente a ver si el reloj corre y terminamos ya’”. No faltaron quienes aprovecharon para cuestionar la imagen que proyecta fuera de los medios afines. “A Pedro Sánchez le quitas de La Séptima y TVE y te preguntas cómo ha podido llegar a ser presidente este inútil”.
Gestos, miradas y respuestas evasivas se han convertido en prueba de cargo.
El psicópata de Pedro Sánchez no puede controlar su ira ante lo que le está diciendo Carlos Franganillo y acaba pasando una cosa con su ojo que da mucho miedito.
Pasen y vean👇 #SanchezEnT5 https://t.co/65ahW0cw2V
— Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) November 17, 2026
Es un sociópata de manual
En cuanto alguien no le da la razón en todo y le aprieta un poco se enciende como un demonio
Este tío es muy mala persona. Como no nos lo quitemos del medio el día 29 va a ser muy difícil vivir en este país https://t.co/Hg4q7sAjm3
— Berto (@Bertopeuvesoy) November 16, 2026
A Pedro Sánchez le QUITAS de La Septima y TVE y te preguntas como ha podido llegar a ser presidente este INÚTIL
https://t.co/cfAWUyGj1j
— Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) November 16, 2026
Está completamente desquiciado e ido.
Los niveles de sociopatía por las nubes.
Las caras, de psicópata. https://t.co/3gYNxCq0Lx
— Javier Negre (@javiernegre10) November 17, 2026
Carlos Franganillo ha hecho tan bien su trabajo que Pedro Sánchez ha estado nervioso e incómodo nivel ‘voy a perder el tiempo descaradamente a ver si el reloj corre y terminamos ya’. Y esto es lo que se ha visto 👇🏻
#SánchezEnT5 https://t.co/6n95uuljkv
— Paula M. Gonzálvez (@pmgonzalvez) November 16, 2026
@pmgonzalvez @cfranganillo @informativost5 Este momento de cambio de rictus y mirada psicópata debería analizarlo algún psiquiatra con experiencia @Doctor_Cabrera_ @navedelmisterio @HorizonteCuatro https://t.co/bA5V0LD3zr
— Pumuckey (@pumuckey) November 16, 2026
Franganillo le ha reventado el culo a un Pedro Sánchez absolutamente mentiroso,delirante y noqueado.
Una gozada verlo.
#Tele5 https://t.co/YE2WaVc1ca
— Fran Ram (@ElCidAcampado) November 16, 2026