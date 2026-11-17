El analista político Tomás Gómez ha ofrecido este lunes una de las intervenciones más claras y contundentes de las últimas semanas en ‘Análisis: Diario de la Noche‘, el programa de Telemadrid dirigido por Antonio Naranjo.

En la emisión del 16 de noviembre de 2026, Gómez no solo diagnosticó la situación política actual, sino que señaló de forma directa la estrategia que, a su juicio, puede terminar por apartar a Pedro Sánchez de la primera línea de la política española en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Según el analista, existe un bloque de derechas con victoria casi segura. El electorado socialdemócrata tradicional ya no quiere a Pedro Sánchez, y el resultado de las encuestas lo refleja con una claridad cada vez más difícil de discutir. Gómez recordó que el modelo estadístico agregado que maneja, y que ya había comentado en este mismo programa en ocasiones anteriores, apunta a que es prácticamente imposible que el Partido Popular y Vox no sumen mayoría. En su opinión, la suma de ambas formaciones se presenta como el escenario más probable, casi inevitable, si se mantienen las tendencias actuales del voto.

Sin embargo, el verdadero problema no está en la debilidad del Gobierno, sino en un movimiento estratégico que Gómez considera especialmente peligroso: el acercamiento del PSOE al Partido Popular. El inconveniente no es menor. Según el diagnóstico del analista, el objetivo de Sánchez pasa por intentar lograr un voto o un escaño más que Alberto Núñez Feijóo, aunque sea por la mínima. Esa estrategia de emparejamiento busca generar una imagen de bipartidismo renovado en la que el socialista pueda presentarse como la alternativa más razonable frente a un PP que, según esta lógica, quedaría demasiado a la derecha.

Frente a este escenario, Gómez fue especialmente claro al señalar la clave del 29 de noviembre. Quienes realmente quieran que Sánchez desaparezca de la política española deben tener muy claro a quién votar y cómo hacerlo ese día. La solución, advirtió con firmeza, no pasa por oscilar desde un extremo del péndulo hacia un sanchismo de otro signo. Cambiar un tipo de radicalismo por otro no resolverá el problema de fondo. Al contrario, podría perpetuar la misma lógica de polarización

En este punto, el analista puso el acento en la necesidad de moderación. En una sociedad profundamente polarizada, a menudo no se premia a los políticos moderados y el espacio de la moderación queda vacío, abandonado por quienes prefieren los discursos más estridentes. Sin embargo, Gómez defendió con claridad que hay que pensar con sensatez y con sentido de Estado. Para que España salga de estos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, solo cabe hacerlo con moderación y con un gobierno capaz de gobernar incluso para quienes no le han votado.

Un Ejecutivo que no se limite a satisfacer a su propia base electoral, sino que asuma la responsabilidad de representar al conjunto del país.