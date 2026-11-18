¿En qué mundo vive la pareja de Javier Ruiz?

En plena recta final de una campaña electoral marcada por el desgaste, los escándalos de corrupción y unas encuestas que sitúan al PP por delante, la presentadora de La Séptima Sarah Santaolalla ha lanzado una de esas afirmaciones que solo pueden entenderse dentro de la burbuja sanchista.

Tras la portada y la entrevista que Pedro Sánchez ha concedido a la revista del corazón ‘Lecturas‘ —en la que el presidente se muestra cercano, habla de Begoña Gómez y de su vida familiar—, Santaolalla ha sentenciado sin rubor que el líder socialista «no solo ha ganado el voto de quien consume el ‘Lecturas’, sino el voto de quien quiere consumir cierta normalidad en política y no quiere el insulto». En otras palabras, que esa incursión en la prensa rosa le asegura arrasar el 29 de noviembre de 2026.

La frase, difundida por el propio canal de la presentadora y reproducida con asombro en redes, resume a la perfección el nivel de desconexión que algunos analistas de cabecera del Gobierno mantienen respecto a la realidad del país. Mientras la mayoría de los sondeos sitúan a Alberto Núñez Feijóo como claro favorito y calculan que el PSOE necesitaría cerca de un millón de votos extra para dar la vuelta a la situación, en el universo de Santaolalla basta con una portada en una revista de peluquería y dentista para movilizar a las masas.

¡Esto es lo más alucinante que van a poder escuchar en lustros! La ‘luminaria’ de Sarah Santaolalla asegura sin mostrar un atisbo de rubor que Pedro Sánchez arrasará en lar urnas el 29-N tras su entrevista en ‘Lecturas’. https://t.co/7mSUcWbuMs — Luis Rioja (@miescano351) November 18, 2026

A sus 27 años, la salmantina se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles —y controvertidos— de la televisión española. Formada en Comunicación Audiovisual y Derecho, fue candidata en las listas del PSOE en Salamanca en 2019 y 2023. Ha colaborado en programas de Cuatro, Antena 3 y RTVE (Mañaneros 360, Malas lenguas), siempre con un discurso combativo y claramente alineado con el Gobierno de Sánchez. Desde noviembre presenta En línea en La Séptima, el nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras y dirigido por su pareja, Javier Ruiz.

Su trayectoria está repleta de intervenciones en las que ha defendido al Ejecutivo incluso en los momentos más delicados: ha relativizado las condenas de Ábalos, Koldo y Aldama («no me parece que por tres canallas se vaya a elecciones»), ha cuestionado las instrucciones judiciales contra Begoña Gómez y David Sánchez, y ha acusado sistemáticamente a la derecha de «golpismo y de pucherazo» cuando esta ha criticado el sistema electoral.

También ha protagonizado lapsus sonados, como aquel en el que, intentando atacar a Feijóo, acabó atribuyendo a la derecha «la ventaja de la decencia y el respeto por la democracia».

La estrategia de ‘Lecturas’ y la lectura de Santaolalla

La entrevista de Sánchez en Lecturas forma parte de una estrategia deliberada. La revista cuenta con cientos de miles de lectores, mayoritariamente mujeres, un segmento clave para el PSOE. El presidente se presenta como un marido enamorado («No imagino mi vida sin Begoña»), un padre y un hombre cercano, alejado del político de traje y mitin. Es un intento de rehumanizar su figura a once días de las urnas, después de que su Gobierno perdiera la mayoría parlamentaria al ver rechazados sus decretos de vivienda.

Santaolalla lo interpreta como un golpe maestro definitivo. Para ella, el gesto no solo conquista a las lectoras de Lecturas, sino a todos aquellos que están hartos del “insulto” y buscan “normalidad”. El problema es que esa normalidad que ella describe choca frontalmente con la percepción de buena parte del electorado: casos judiciales abiertos, condenas firmes en el entorno del partido, la convocatoria anticipada de elecciones tras una derrota parlamentaria y un clima de polarización que el propio Gobierno ha alimentado.

A pocos días del 29-N, los trackings más recientes otorgan al PP una ventaja de alrededor de cuatro puntos y una cómoda mayoría en el bloque de derecha. El PSOE se mantiene en torno al 27 %, lejos de la mayoría absoluta y necesitado de una coalición compleja que, a día de hoy, no suma. La afirmación de que una portada en prensa del corazón vaya a producir un arrase electoral no solo carece de base empírica; suena a wishful thinking o a propaganda interna para mantener la moral de la militancia.

Mientras tanto, en La Séptima y en los círculos mediáticos afines se sigue presentando cualquier movimiento del presidente como un triunfo estratégico. La misma Santaolalla que ahora celebra la “normalidad” de Lecturas ha pasado meses denunciando “operaciones judiciales” y “cacerías mediáticas” contra el entorno de Sánchez. La coherencia, en este universo, es secundaria.

Lo verdaderamente alucinante no es la frase de Santaolalla, sino la naturalidad con la que se pronuncia. En un país donde las encuestas, los datos judiciales y el propio calendario electoral cuentan una historia muy distinta, seguir vendiendo que el PSOE va a arrasar gracias a una entrevista en una revista del corazón revela hasta qué punto algunos han convertido la defensa del sanchismo en un ejercicio de fe. El 29 de noviembre dirá si esa fe tiene alguna base en la realidad o si, una vez más, se ha confundido el deseo con el análisis. Mientras tanto, la ‘luminaria’ de La Séptima ya ha dictado sentencia. El resto de los españoles, de momento, esperamos a las urnas.