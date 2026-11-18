Fíjense cómo arrancó de bestia la entrevista la presentadora Susanna Griso, que debía tenerle ganas tremendas a Pedro Sánchez después de tantos años y tantos escándalos. No es más que una buena muestra en representación de los españoles:

«115 muertos en dos accidentes de tren, 4 años sin presentar Presupuestos, un rosario de casos de corrupción, la imputación de toda la cúpula de la SEPI, el rescate de Plus Ultra, la imputación de la directora de la Guardia Civil, la condena a su hermano, a su fiscal general del Estado, el juicio abierto a su mujer… ¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?»

Así arrancó y así transcurrió, con máxima tensión, en el plató de Antena3:

«Si usted considera normal que al presidente del Gobierno se le llame hijo de puta diciendo ‘me gusta la fruta’, es su opinión, para mí es condenable», se ponía chulo Pedro Sánchez este 18 de noviembre en Espejo Público.

Y respondía Susanna Griso: «Me parece que es tramposo, pero ya se lo he justificado».

Máxima tensión

El socialista se puso de los nervios cuando Griso le sacó la revista Lecturas preguntándole si estaba en la tarea de «trabajarse» el voto de las mujeres de determinada edad. Sánchez aprovechó la coyuntura para insinuar cierto machismo en la presentadora, y la tensión se transmitía más allá del televisor: «Eso sería un poco como despreciar a las mujeres, ellas no van a definir su voto porque yo haya una entrevista en Lecturas o en otro medio…»

Y como esa, otras varias en las que el socialista tenía que pedir tiempo para explicarse a la incisiva presentadora.

No fue lo de Franganillo, tampoco fue lo de Broncano con Abascal, pero Griso tenía ganas de meter el diente al presidente y no se anduvo con rodeos. Probablemente se trata de la mejor entrevista ejecutada a uno de los políticos en lo que llevamos de campaña electoral, porque obviamente las cosas que le hacen en el estercolero de La Séptima, ni cuentan.

Otro golpe: «Es difícil entender que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast…» Golpe impresionante que Sánchez, balbuceando, defendía como podía: «Yo no lo he cambiado, no era justo en ese momento, esa información no la tiene correcta…»

Y otro momento de máxima tensión, con el hermano de Ayuso de por medio. Vean: «¿La está usted justificando?»