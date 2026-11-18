Le dejo hecho fosfatina.
El enfrentamiento entre Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital, y el tertuliano Álvaro López, de Eldiario.es, dejó claro cómo el primero desmontó de un plumazo los intentos del segundo por justificar las maniobras del presidente del Gobierno.
En el programa Código 10 de Cuatro, la discusión giró en torno al supuesto voto marroquí y su relación con Pedro Sánchez. Cuesta no dio tregua y expuso las contradicciones con datos y lógica directa, dejando a su interlocutor sin argumentos sólidos.
Carlos Cuesta aplasta a Álvaro López como a una cucaracha 🪳🪳🪳👞👞👞 #Código10 pic.twitter.com/Z3FSBLbzyl
— Jali #STOPokupas (@jaliroller) November 18, 2026
El choque en pantalla
Álvaro López trató de minimizar el alcance de las informaciones sobre el activista marroquí y su supuesta coordinación con el entorno de Sánchez. Insistió en que no había pruebas concluyentes y defendió que cualquier movilización de ese tipo entraba dentro de la normalidad política. Cuesta, por su parte, recordó los informes de la UCO y las reuniones documentadas en Córdoba en 2023 para desmontar esa narrativa en pocos minutos.
El tertuliano sanchista se vio obligado a escuchar cómo su interlocutor enlazaba los hechos sin rodeos: la llamada a votar el 29-N, las consignas a favor del presidente y el conocimiento personal del activista con figuras del PSOE. Cada intento de López por relativizar el asunto recibía una réplica directa que evidenciaba las lagunas de su argumentario.
Así fue el repaso:
Yo le quiero contestar a Álvaro, porque Álvaro ha dicho una cosa. ¿A quién queréis que vote un inmigrante? Pues mira, por ejemplo, un inmigrante venezolano es rarísimo que vote a la izquierda. ¿Sabes por qué? Porque llega y se integra. La inmigración que está patrocinando y por lo que tiene un interés en la inmigración marroquí es porque tiene una dificultad evidentemente superior de integración. ¿Y entonces de qué pasa a depender? Pasa a depender de las pagas, de las paguitas. ¿Y quién es el rey de las paguitas? Pedro Sánchez.
Detalló qué es lo que sucedería a continuación:
Y entonces pasa a generar un colectivo de futuros votantes, porque con 10 años, Álvaro, mírate la ley de extranjería, con 10 años pasan a poder solicitar la nacionalidad. Y a partir de ese momento resulta que pasa a haber un colectivo que depende de quién, pues del rey de las subvenciones. ¿Y qué es lo que acaba ocurriendo en España? Que la vivienda social, que de momento no hay ni una, porque no construyeron una Pedro Sánchez, cuando la construyamos acabará pasando a los de menores rentas y menor integración. ¿Quiénes son? Los colectivos, por ejemplo, de marroquíes, senegaleses, de Mali, etc. Porque tienen mayores dificultades de integración. Eso es lo que está generando Pedro Sánchez. ¿Tú dices que eso es tener respeto por la inmigración? Eso es tener una falta de respeto por la inmigración brutal. Porque claro que tenemos que aceptar a gente, a gente que venga a trabajar con capacidad de trabajar. Y tú estás dando prioridad a gente que no tiene una capacidad de integrarse inmediatamente, quitándole ese derecho a gente que te puede venir de Colombia, de Venezuela…..