Pedro Sánchez ha dado el salto definitivo a la crónica social. A once días de las elecciones del 29-N, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE protagoniza la portada de Lecturas con el titular más empalagoso de la campaña: «No imagino mi vida sin Begoña». Vaqueros, camisa blanca, pose relajada en el Ateneo de Madrid y un reportaje fotográfico que parece sacado de un casting de ‘Supervivientes‘. El inquilino de La Moncloa se ha convertido, por unas horas, en el último celebrity de la prensa del corazón.

La entrevista, la primera que concede un presidente en ejercicio a una revista de este tipo desde los tiempos de Felipe González, forma parte de lo que en Ferraz llaman «campaña del amor» o estrategia de rehumanización. El objetivo es claro: llegar a un público mayoritariamente femenino (cerca del 80 % de los lectores de Lecturas, según sus propias cifras) que se informa en peluquerías, salas de espera y quioscos, lejos del «fango» de los telediarios y de las redes. Sánchez no vetó preguntas, Begoña Gómez estuvo presente durante la sesión (aunque no posó) y el resultado es un catálogo de confesiones que mezclan infancia en Tetuán y Aluche, abuelos humildes, la madre que estudió Derecho a los 40 años, el sacrificio de «haber renunciado a muchos momentos con mis hijas» y, sobre todo, el elogio reiterado a su esposa: «fuente de inspiración», «perseverancia, profesionalidad, fortaleza y humanidad».

El esperpento no está en que un político hable de su familia. Está en el contraste entre el decorado sentimental y la realidad que se pretende tapar. Mientras Sánchez declara que «nos hemos sostenido la mano en los momentos más difíciles», Begoña Gómez sigue imputada en causas judiciales que han marcado los últimos años. Mientras presume de normalidad familiar y de proteger la intimidad de sus hijas, el presidente convierte esa misma intimidad en material de campaña a once días de unas elecciones. Mientras habla de ajedrez («Tener siempre la iniciativa, controlar el centro del tablero y no dar nunca por perdida una partida») y de que «la remontada siempre es posible», las encuestas no le acompañan y el desgaste del poder es evidente.

La operación no es nueva. Sánchez ya había pasado por Fuera de control, por programas de entretenimiento y por el formato podcast. Lecturas es simplemente el siguiente escalón: el de la personalización total de la política. El presidente se convierte en producto. El mensaje deja de ser «qué ha hecho el Gobierno” para ser “mira qué humano, qué enamorado, qué padre responsable soy». Es el mismo mecanismo que ha convertido a tantos políticos en figuras de reality: primero la entrevista íntima, luego el posado, después el montaje de «la persona detrás del cargo». El paso siguiente, si la lógica del espectáculo se impone, es casi inevitable.

De ahí la pregunta del titular. Supervivientes es el gran templo español del celebrity de temporada. Allí han acabado políticos caídos, esposas de políticos, familiares de famosos y cualquiera que necesite reinventarse o prolongar su cuota de pantalla. Sánchez, que ya ha demostrado que no tiene pudor en usar cualquier formato para llegar al votante, encajaría perfectamente en el guion: el presidente que «sobrevive» a las críticas, a las imputaciones ajenas, a las encuestas y a su propia imagen de poder. Jorge Javier Vázquez, presentador habitual del formato y también presente en el ecosistema de Lecturas, no tendría que esforzarse demasiado para presentarlo.

El propio Sánchez, en una entrevista posterior, ha intentado minimizar el asunto: «No creo que las mujeres cambien su voto por esto. No entiendo tanta repercusión». Es una frase reveladora. Reconoce que el movimiento buscaba ese público y, al mismo tiempo, finge sorpresa por el ruido. En Ferraz lo presentan como «vamos a por todas» y «no dejamos ni un voto sin pelear». En la calle y en las redes, para muchos es la confirmación de que la campaña ha entrado en fase de desesperación sentimental.

El esperpento de Lecturas no es un accidente. Es la culminación de una estrategia que lleva meses convirtiendo la vida privada del presidente en herramienta electoral. Si el 29-N no le da el resultado que espera, el salto al reality no sería más absurdo que el que ya ha dado al quiosco. Al fin y al cabo, en Supervivientes también se habla de familia, de sacrificios, de «no imagino mi vida sin…». Solo que allí, al menos, no se pretende gobernar un país mientras se posa.

A once días de las urnas, Pedro Sánchez ha decidido que el corazón es política. Lo que no está claro es si la política, convertida en portada de Lecturas, sigue siendo algo más que espectáculo.