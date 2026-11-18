El plató de En Boca de Todos (Cuatro) se convirtió este martes en el escenario de un enfrentamiento verbal de alta tensión entre Juan Ruiz, el joven influencer ceutí conocido como “El Justiciero de Ceuta”, y Mohammedypunto (Mohamed y Punto), el activista e influencer de origen marroquí asentado en España, sobre inmigración. El cruce, fue tremendo y refleja la crisis migratoria que todavía vive la ciudad autónoma tras la invasión del pasado 30 y 31 de julio.

Todo partió de un episodio reciente protagonizado por Juan. El ceutí intercedió en un robo protagonizado por un inmigrante irregular y terminó siendo agredido. Solo el uso de un spray de defensa personal le permitió salir de la situación. El programa conectó con él en directo para que relatara los hechos y la cotidianidad de inseguridad que, según denuncia, padecen muchos vecinos de Ceuta: robos, acosos, asentamientos ilegales en playas y una sensación generalizada de desprotección.

Juan, que lleva meses documentando con su móvil la realidad de las calles y playas ceutíes, no se mordió la lengua.

Sin embargo, esto no gustó a Mohammed y punto, presente en el estudio, no tardó en reaccionar.

Con gestos enfáticos y tono elevado, el activista magrebí defendió a la comunidad marroquí, rechazó las generalizaciones y acusó a quienes, como Juan, “señalan” a los inmigrantes de alimentar el odio y el racismo. En su habitual línea argumental, insistió en que no todos los marroquíes delinquen, que muchos están integrados y que el problema real es el discurso que estigmatiza a todo un colectivo. Juan, desde la pantalla, no se dejó intimidar. Le replicó con contundencia: “No te veo ayudando a nadie”.

Juan insistió en que la prioridad es la seguridad de los vecinos y criticó que se preste más atención a la grabación que a los atracos. «Es la invasión en toda regla», señaló al inicio, mientras Mohammed y punto respondía que pronto no tendría material para sus vídeos por lo que se le iba a «acabar el chollo». El activista insistió en que grabar y subir imágenes sin permiso está prohibido por ley, aunque el influencer replicó que «cuando tú vas por la calle puedes grabar a la gente que está en la calle».

El joven ceutí le afeó que, mientras él graba y denuncia lo que ocurre a pie de calle, el activista se limita a justificar o relativizar los comportamientos delictivos de algunos de sus compatriotas.

La tensión subió cuando Mohammed y punto acusó a Juan de utilizar una desgracia humana para sacar rédito visual y este contraatacó: «¡Está defendiendo a su pueblo! ¡Esto es una desgracia humana! ¡Lo que estamos viviendo aquí en Ceuta que han pasado ya más de tres meses!»

El tono siguió subiendo por momentos hasta el grito.

Mohammedypunto gesticulaba con fuerza, levantaba la voz y señalaba con el dedo, mientras Juan mantenía la calma pero no cedía ni un milímetro. El influencer ceutí insistió en que su denuncia no es contra los marroquíes en general, sino contra quienes cruzan ilegalmente, delinquen y generan inseguridad en una ciudad que lleva meses desbordada: “Yo defiendo mi tierra”, repetía.

El activista, por su parte, volvió a sacar a relucir su discurso habitual sobre el racismo estructural y la necesidad de que los marroquíes se defiendan públicamente.

El encontronazo no es casual.

Juan Ruiz se ha convertido en una de las voces más seguidas de Ceuta precisamente por mostrar sin filtros los campamentos, los robos y el clima de tensión que viven muchos vecinos. Mohammedypunto, por su lado, es una figura habitual en las tertulias televisivas, donde suele aparecer como representante de la comunidad magrebí y ha protagonizado polémicas recientes, como el acto en Barcelona en el que se escucharon consignas a favor del PSOE.

El vídeo del cruce ha circulado con fuerza en redes, donde muchos usuarios han celebrado la contundencia de Juan y han criticado la presencia de Mohammedypunto en programas de máxima audiencia. El debate quedó abierto, pero el mensaje de Juan resonó con fuerza: mientras unos graban y se enfrentan a la realidad diaria, otros la relativizan desde la distancia.