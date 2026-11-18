¡Colosal!

El diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y director de Comunicación Online del PP de Madrid, Ismael Sirio López Martín, convirtió en viral una comparación que resume con ironía el escepticismo que rodea la explicación oficial sobre las joyas halladas en la caja fuerte del despacho profesional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante una intervención en la ‘Redacción Abierta‘ (El Toro TV), Sirio soltó la frase que después hizo fortuna:

A mí lo de Zapatero me recuerda a aquel programa de ‘La Casa de Empeños’ cuando decían aquello de ‘No sé Rick, parece falso’.

A mí lo de Zapatero me recuerda a aquel programa de "La Casa de Empeños" cuando decían aquello de "No sé Rick, parece falso". pic.twitter.com/qMDRfB9Go7 — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) November 18, 2026

La referencia apunta directamente al reality estadounidense ‘Pawn Stars‘, emitido en España como ‘Empeños a lo bestia‘, y al meme hispanohablante que se popularizó a partir de las escenas en las que Chumlee y Rick Harrison examinan objetos aportados por clientes cuya autenticidad o valor real resulta dudoso.

En el imaginario popular español, ‘No sé Rick, parece falso0 se ha convertido en la reacción estándar ante cualquier afirmación o pieza que no termina de cuadrar.

Sirio, conocido por su estilo directo en redes y por haber impulsado la estrategia digital del PP madrileño bajo Isabel Díaz Ayuso, la aplicó sin medias tintas al caso de las joyas.

El contexto judicial es conocido. En el marco de la investigación del caso Plus Ultra, la Policía Nacional localizó en mayo de 2026, durante un registro en el despacho de Zapatero, un conjunto de más de un centenar de piezas de joyería, entre las que destacan tres juegos completos de alta gama (collar, pulsera, anillo y pendientes) elaborados en oro blanco con diamantes, esmeraldas, zafiros y gemas rojas. La primera tasación encargada a la joyería Ansorena situó el valor total en torno a 1,3 millones de euros. Una segunda pericia de la joyería Yanes, solicitada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, lo rebajó a 1.023.320 euros.

Según el informe de Yanes, las piezas presentan características de fabricación comercial de muy probable origen asiático (India, Tailandia, China o países de Asia Central). Se datan no antes de 2007, coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa europea REACH que limita el contenido de níquel en las aleaciones de oro. Además, las gemas rojas de uno de los conjuntos no pueden considerarse rubíes propiamente dichos, sino corindones naturales tratados con relleno de vidrio de plomo. Carecen de los punzones y certificaciones habituales en joyería de alta gama vendida en Europa o en entornos de lujo institucional, y su diseño y técnica apuntan a talleres artesanales de producción más asequible.

Zapatero y su defensa han mantenido que tres de los conjuntos más valiosos fueron un regalo personal del entonces rey saudí Abdalá bin Abdulaziz durante una visita oficial a España en junio de 2007. Sin embargo, la ausencia de marcas de fabricante identificables, el origen gemológico comercial (esmeraldas compatibles con yacimientos de Zambia, zafiros con Tailandia) y la datación técnica han generado dudas consistentes sobre esa versión. El juez ha mantenido abierta una pieza separada por posibles delitos fiscales y de contrabando, aunque descartó por el momento la malversación que pretendía la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que la legislación de 2007 no obligaba automáticamente a incorporar esos regalos al patrimonio del Estado.

La comparación de Sirio no es solo un chascarrillo televisivo. Resume el desajuste entre el relato político de un “regalo de cortesía” y el análisis técnico que describe piezas de fabricación comercial, sin el sello de una joyería de corte saudí de primer nivel y con indicios de haber sido elaboradas en entornos donde las exigencias de marcado son más laxas.