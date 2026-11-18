Minutos después de la dura entrevista que Susanna Griso realizó este miércoles 18 de noviembre de 2026 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Espejo Público, el histórico socialista y sindicalista Nicolás Redondo no se anduvo con rodeos.

El colaborador del programa, crítico habitual con la dirección de Sánchez, valoró la comparecencia del presidente y lanzó una de las críticas más contundentes de la jornada. Redondo reconoció primero la dificultad del trabajo de la presentadora: “Pedro Sánchez es un toro resabiado y entrevistarlo supone una gran dificultad”.

A continuación, el exdirigente socialista centró su análisis en el discurso electoral de Sánchez. Reprochó al presidente que, en plena campaña y a once días de las generales del 29 de noviembre, intentara desviar la atención hacia la gestión de anteriores gobiernos en lugar de rendir cuentas de la suya: “En una campaña electoral no puedes hablar de la gestión de Rajoy, ni de Aznar, debes hablar sobre tu gestión”.

Redondo se mostró especialmente duro con la forma en que Sánchez abordó las imputaciones que afectan a su círculo más cercano (Ábalos, su mujer Begoña Gómez o su hermano) y, sobre todo, con las alianzas del PSOE.

En su intervención final, el histórico socialista sentenció: “Con esta unión Sánchez solo hace engrandecer la leyenda de ETA. Ha dado a un terrorismo asesino el poder de ser parte del Gobierno de España”.

La valoración de Nicolás Redondo llega en un momento especialmente sensible: Sánchez volvió a Espejo Público tras tres años de ausencia y se enfrentó a preguntas muy directas de Griso sobre corrupción, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la ausencia de Presupuestos y su propia continuidad al frente del Ejecutivo.

El análisis del socialista, que lleva años manteniendo una posición crítica con la evolución del PSOE bajo el liderazgo de Sánchez, refuerza el tono de confrontación que ha marcado la jornada política de este 18 de noviembre.