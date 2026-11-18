El debut de La Séptima se presenta con un trasfondo de pelea judicial y mediática. Según informa OKDIARIO, José Miguel Contreras solicitó a Eduardo Inda que desistiera del recurso en contra del nuevo proyecto: «Quítalo y dejo que vengan periodistas de OKDIARIO».

Esta afirmación pone de manifiesto el enfrentamiento entre dos modelos de medio. Por un lado, un canal que aspira a hacerse un hueco en un panorama mediático saturado; por el otro, una plataforma digital que ha convertido la vigilancia política y empresarial en uno de sus emblemas.

El conflicto va más allá de los juzgados. También impacta en la percepción pública de La Séptima, en la elección de sus colaboradores y en la confianza que sea capaz de generar entre la audiencia. En el ámbito televisivo, el lanzamiento es crucial, pero la percepción de independencia, rigor y coherencia editorial también juegan un papel fundamental.

Un estreno marcado por la controversia

La nueva cadena ha acumulado críticas desde sus primeras emisiones. Federico Jiménez Losantos, al frente de Es la mañana de Federico en esRadio, ha utilizado el término La Séptica para referirse al canal, en una clara descalificación que subraya su escepticismo sobre el proyecto y su línea editorial.

El tono de esta disputa ilustra una norma en el ecosistema audiovisual: los medios no solo compiten por audiencias, sino también por influencia. Un canal recién creado necesita atraer espectadores, anunciantes y profesionales destacados. Cada nuevo fichaje puede fortalecer su imagen, aunque simultáneamente surjan interrogantes sobre sus conexiones y prioridades.

En esta coyuntura, la controversia se centra en tres frentes:

Las disputas legales entre Contreras y OKDIARIO .

y . La pelea pública en torno a la narrativa sobre el nacimiento de la cadena.

La urgencia de La Séptima por establecer una base de audiencia sólida.

En la actualidad, la televisión no se lanza únicamente a través de una parrilla. También se forja en redes sociales, titulares, vídeos breves y enfrentamientos entre comunicadores. La controversia puede ofrecer visibilidad durante los primeros días, pero no garantiza un compromiso a largo plazo.

Audiencias y posicionamiento

El gran desafío para La Séptima será convertir la atención inicial en un consumo habitual. El interés generado por una disputa puede incrementar menciones y búsquedas, pero las audiencias estables dependen de factores más concretos: una programación clara, presentadores que atraigan al público y contenidos que marquen la diferencia.

La fragmentación del público hace que esta tarea sea aún más complicada. Los espectadores no se limitan a consumir en una única cadena. Alternan entre televisión tradicional, plataformas, redes sociales, podcasts y medios digitales. Por tanto, un nuevo canal debe ofrecer una propuesta diferenciada tanto en pantalla como fuera de ella.

La competencia también se juega en el ámbito del relato político y social. Los medios con identidades editoriales bien definidas pueden atraer audiencias leales, pero corren el riesgo de encerrarse en un público reducido. La credibilidad implica mantener una línea reconocible sin convertir cada noticia en una extensión de la batalla partidista.

Ética y credibilidad informativa

La solicitud que se le atribuye a Contreras plantea una cuestión significativa: hasta dónde deben llegar las negociaciones entre los responsables de medios y los periodistas. Cuando un recurso judicial se relaciona con la posible llegada de profesionales de una empresa, la discusión trasciende lo empresarial y aborda la cuestión de la independencia informativa.

Una sala de redacción fuerte requiere reglas claras sobre contratación, conflictos de interés y el tratamiento de las fuentes de información. Los espectadores tienen el derecho de saber quién dirige un canal, qué intereses económicos lo respaldan y cómo separa la información de la opinión.

Asimismo, es vital distinguir entre una crítica editorial y un ataque personal. El uso de epítetos como La Séptica puede resultar en titulares llamativos y fortalecer la identidad de quien los emplea, pero aporta poco al análisis de los contenidos. La audiencia acabará por valorar si el medio informa, contextualiza y rectifica cuando comete errores.

En un sector donde la presión económica es constante, la credibilidad se ha erigido en un activo tan valioso como la cuota de pantalla. La controversia puede abrir puertas; solo la labor periodística decidirá quién se mantiene en el ámbito mediático.