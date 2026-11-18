Tomás Gómez ha vuelto a poner el foco en la personalidad de Pedro Sánchez.

El exlíder del PSOE de Madrid ha ofrecido un demoledor retrato del presidente del Gobierno durante su intervención en ‘Horizonte’, el programa de Cuatro, este 17 de noviembre, donde ha relatado cómo reacciona Sánchez cuando algo le disgusta y las consecuencias que, según su experiencia, tiene trabajar a sus órdenes.

Gómez no ha hablado de una simple cuestión de carácter ni de diferencias personales.

Su testimonio apunta directamente a la forma en la que el jefe del Ejecutivo se relaciona con las personas de su entorno. Según ha explicado, Sánchez mantiene una actitud aparentemente controlada cuando está delante de las cámaras, pero esa contención desaparece cuando algo no sale como quiere.

«Encaja la mandíbula», que ha llegado a apuntar que el presidente probablemente padezca bruxismo. Una descripción con la que ha querido ilustrar la tensión y la ira contenida que, según sostiene, caracterizan sus reacciones cuando se enfrenta a situaciones que le incomodan.

Un presidente que necesita tener satisfecho a todo su entorno

Uno de los aspectos más contundentes de la intervención de Tomás Gómez ha sido su reflexión sobre el funcionamiento del entorno presidencial. A su juicio, alrededor de Pedro Sánchez existe todo un equipo cuya principal preocupación es evitar que el presidente se enfade.

El exlíder socialista ha advertido de que no se trata de una anécdota ni de una impresión aislada, sino de una dinámica que, según su relato, condiciona el trabajo diario de quienes rodean al jefe del Ejecutivo.

Gómez ha definido a Sánchez como una persona autoritaria y extremadamente irritable, cuyo estado de ánimo termina marcando el ambiente de trabajo. La cuestión que ha planteado va mucho más allá de las relaciones personales: ¿en manos de quién está el país si quienes trabajan junto al presidente tienen que dedicar buena parte de sus esfuerzos a mantenerlo satisfecho?

«El estallido»: cuando alguien se convierte en el blanco de su ira

Preguntado por lo que sucede cuando Sánchez pierde los nervios, Tomás Gómez ha descrito episodios de auténtica explosión de ira. Según sus palabras, cuando se produce ese estallido, la persona que tiene enfrente «se lleva lo que no está escrito».

No se trataría, por tanto, de simples reprimendas o discusiones puntuales. El exdirigente socialista sostiene que quien termina enfrentándose a una de esas reacciones corre incluso el riesgo de ser apartado posteriormente.

Una situación que, según su testimonio, genera un clima de tensión permanente entre los colaboradores del presidente y convierte cualquier discrepancia o contratiempo en un posible problema.

Equipos que no duran y un desgaste que pasa factura

Tomás Gómez también ha puesto el acento en las consecuencias personales de esta forma de ejercer el liderazgo. En su opinión, la elevada rotación de personas en los equipos de Pedro Sánchez no es casualidad.

El exdirigente socialista ha asegurado que algunos de quienes han trabajado en su entorno han terminado muy afectados, hasta el punto de necesitar tratamientos médicos y atravesar problemas personales. Gómez ha preferido no entrar en detalles sobre esos casos, pero los ha mencionado como ejemplo del desgaste que, según afirma, provoca trabajar con el presidente.

Su conclusión ha sido tan directa como contundente: «Es insoportable trabajar con un señor así».