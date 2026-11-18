Más de 220.000 millones de euros y subiendo.

A doce días de las elecciones generales del 29-N, el presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, puso negro sobre blanco lo que muchos españoles llevan días comentando en bares, grupos de WhatsApp y redes sociales: el volumen del gasto público que Pedro Sánchez está comprometiendo desde La Moncloa con el único objetivo de intentar frenar la hecatombe electoral que le auguran la mayoría de los sondeos.

El director del segundo informativo de Antena 3 apareció en plató con una lista extensa de medidas aprobadas en Consejo de Ministros. Subida del SMI, deducción en el IRPF, aumento de salarios a funcionarios y personal de turno de oficio, entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, igualdad retributiva, condiciones transparentes, subvenciones a El Hierro, Canarias, Canal Navarra, ayudas a Ceuta y más aparecen reflejadas en pantalla. Cada partida suma millones que salen de las arcas públicas justo antes de la cita electoral.

¡Tremendo lo que cuenta Vicente Vallés sobre lo que nos va a costar el derroche electoral de Pedro Sánchez para tratar de revertir su hecatombe de cara al 29-N! pic.twitter.com/7j9J0Wc3Fi — Luis Rioja (@miescano351) November 18, 2026

El presentador repasó una a una estas iniciativas sin rodeos y dejó claro el impacto en las cuentas del Estado:

Se han aprobado todas estas medidas que ven aquí en la pantalla. Muchas de ellas suponen un gasto importante, sobre todo las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y a las entidades locales. No se han dado cifras exactas de todas estas medidas, pero las que sí conocemos y hemos podido contar superan los 220.000 millones de euros. Son bastantes más, de hecho, de 220.000 millones de euros. Los anuncios se han sucedido uno detrás de otro. Los más llamativos son la subida del salario mínimo y también la subida del sueldo de los funcionarios. En el caso del salario mínimo, hacía cinco años que no se anunciaba esa subida tan pronto. Y en el caso del sueldo de los funcionarios es difícil encontrar un caso en el que se haya aprobado a mediados de noviembre. Tanto para una cosa como para la otra, lo habitual es que se aprueben en diciembre como pronto. Y hay muchos casos en los que incluso se aprobó bien entrado el año siguiente con carácter retroactivo al mes de enero. Pero esta vez, y a sólo 12 días de las elecciones, Moncloa se ha mostrado extraordinariamente diligente para subir los ingresos de millones de españoles.

La partida más gruesa corresponde al aumento de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos (18.850 millones). Le sigue el incremento salarial del 4,5 % para los más de tres millones de empleados públicos (alrededor de 9.200 millones). La revalorización de las pensiones, estimada en torno al 3,6 % según Funcas, suma otros 8.600 millones. Completan el listado la mejora de la partida de Dependencia (1.726 millones), la exención o deducción en el IRPF para los perceptores del SMI (unos 1.200 millones) y otras mejoras menores de protección de la Seguridad Social (45 millones). El total supera los 39.621 millones, lo que supone elevar el desembolso de las Administraciones en torno a un 5,2 % en un solo ejercicio.