Ignacio Dancausa (Madrid, 2001) está en el momento de comerse el mundo.

Es concejal del PP en Las Rozas y presidente nacional de Nuevas Generaciones del partido y este 19 de noviembre charla con Alfonso Rojo sobre el minuto concreto que vivimos en la presente campaña electoral y sobre lo que se viene este 29 de noviembre y sobre todo, después.

En el marco del programa Tiempo de hablar, aborda lo más inmediato:

«Yo no creo que estas elecciones sean las más importantes, creo que son existenciales para España. Nos jugamos el país, caer en un punto de no retorno como muchos países latinoamericanos como Venezuela. Imagínate 12 años de Pedro Sánchez como presidente, entraríamos en un punto muy peligroso».

El entrevistador, que no sale de su asombro ante lo que ve, lo que ha vivido estos últimos ocho años y que aún así Sánchez todavía tenga votantes y opciones de volver a salir…