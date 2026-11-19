Es la sentencia de muerte política del inquilino de La Moncloa.

La política en España se mueve entre la comedia y lo que parece un acta notarial. En este caso, la reciente entrevista realizada por El Mundo pertenece a esta última categoría. Carles Puigdemont no oculta que su partido, Juntos por Cataluña, ha sacado partido de la ambición de Pedro Sánchez para lograr concesiones que en otros momentos se veían como imposibles.

El expresidente de la Generalitat catalana no se presenta como quien lamenta un trato difícil, sino como quien muestra su trofeo. Su relato revela a un Gobierno dispuesto a pagar casi cualquier precio para seguir en el poder, y a un independentismo que supo rápidamente que tenía la clave, los argumentos y un amplio margen para elevar la apuesta.

El cálculo de Waterloo

La afirmación más perjudicial para Sánchez no proviene de la oposición, sino de Waterloo. Puigdemont destaca que su partido aprovechó la “ambición desmedida” del presidente para conseguir derrotas a España. Además, sostiene que Juntos por Cataluña planteaba sus exigencias y el Gobierno respondía afirmativamente, a tal punto que, coincidiendo con su relato, los negociadores independentistas se mostraron sorprendidos por la facilidad de la respuesta.

Este reconocimiento tiene un trasfondo político, aunque surja de un rival que persigue sus propios intereses. Confirma la lógica que muchos críticos atribuyeron al pacto de investidura de 2023: el PSOE necesitaba los votos de Juntos por Cataluña, y esta transformó esos votos en una cuenta a pagar. Eso resultó en una relación de dependencia donde cada votación podía considerarse una nueva subasta.

#Exclusiva Puigdemont rompe su silencio en EL MUNDO y revela por primera vez todos los detalles de las negociaciones secretas con el PSOE. “Aproveché la ambición desmedida de Sánchez y su cinismo para derrotar a España”, resume. “Pensaba que lucharía más la amnistía, pero para mi sorpresa fue que no. Lo empujé para ver hasta a dónde lo podíamos llevar en nuestro provecho y me sorprendió: dijo ‘sí’ a toda nuestra ‘lista de la compra’”. — Esteban Urreiztieta (@eurreiztieta) November 18, 2026

Entre las temáticas señaladas están la amnistía, el mencionado lawfare, la necesidad de un mediador internacional y una interpretación del conflicto catalán que va cobrando cada vez más fuerza en términos independentistas. La editorial del periódico describe aquellas negociaciones como una subasta del Estado y recuerda que los encuentros mantenidos en Suiza fueron clave para establecer acuerdos esenciales:

Teníamos que probar hasta dónde mi percepción de Pedro Sánchez, que para mí es una persona amoral y con una ambición desmedida, hasta dónde podíamos empujarle. Nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas a España que no habríamos podido llevar a cabo.

No es que Puigdemont haya descubierto de repente la fuerza de tener siete diputados. Lo interesante es cómo expone el proceso con una claridad inusual: la debilidad parlamentaria de Sánchez permitió a Juntos por Cataluña presentar como innegociable lo que antes el PSOE había rechazado por considerarlo contrario a la Constitución o inviable políticamente.

Una sentencia con efecto electoral

El momento elegido no parece aleatorio. España se aproxima a las elecciones generales del 29 de noviembre, y Junts busca nuevamente ser un actor clave. Sin embargo, las encuestas citadas por ‘El Mundo’ colocan al partido entre tres y cinco escaños, en comparación con los siete actuales, dejándolo fuera en Tarragona. Esto podría hacer que la formación pierda influencia precisamente cuando Puigdemont intenta demostrar el éxito de su estrategia.

La paradoja es clara: el expresidente catalán se jacta de haber quebrado las barreras del Estado, mientras su partido corre el riesgo de dejar de ser imprescindible. Sánchez, en la recta final, muestra la cara de un presidente que se ve obligado a resistir votación tras votación. En política, la supervivencia en el parlamento puede parecer un triunfo hasta que el socio de investidura decide revelar qué precio está pagando por ello.

Puigdemont, en exclusiva a El Mundo: “Me aproveché de la ambición desmedida de Sánchez una persona amoral para derrotar a España”.

El expresident revela detalles de las negociaciones secretas de 2023: Junts empujó al PSOE hasta el límite y obtuvo la amnistía y otras concesiones que antes habían sido negadas.

“Nos aprovechamos de su ambición de poder para infligir derrotas a España”.

#España #Puigdemont #Sánchez — Sol Larrahona (@SolLarrahona) November 19, 2026

Las cifras electorales también sugieren un cambio hacia la derecha en el tablero político. Un sondeo de Sigma Dos para el diario estima que VOX podría conseguir entre 62 y 67 escaños, casi el doble de los 33 que tiene actualmente, mientras que el PSOE perdería apoyo en Cataluña. Esta tendencia convierte las declaraciones de Puigdemont en munición para el PP y VOX, que pueden utilizarlas como prueba de que la legislatura se mantuvo gracias a concesiones territoriales.¡

El presidente atrapado por su propio socio

Puigdemont asegura que no mantuvo contacto directo con Sánchez durante su exilio. Según su versión, la comunicación se realizó a través de enviados socialistas y negociadores cercanos al Gobierno. También menciona a José Luis Rodríguez Zapatero y a Santos Cerdán, cuyas circunstancias judiciales añaden un nivel de incomodidad al relato.

La cuestión no es solo quién se comunicó con quién. La clave está en qué se estaba dispuesto a conceder y bajo qué condiciones. Cuando una ley diseñada para cerrar una crisis territorial es elaborada, en gran medida, por quienes obtienen beneficios de ella, la imagen de imparcialidad resulta seriamente comprometida. Y cuando el beneficiario se vanagloria de haber vencido al Estado, la interpretación oficial pierde aún más credibilidad.

Sánchez podría intentar presentar esta entrevista como otra de las fanfarronadas de Puigdemont. El desafío está en que esas fanfarronadas también dejan huella, especialmente cuando coinciden con hechos evidentes: la amnistía, el mediador internacional y la secuencia de acuerdos que han permitido la continuidad de la legislatura. En esta narrativa, el presidente no aparece como el líder que dirige una estrategia, sino como aquel que entrega el volante para no perder el coche.

El independentismo cobra y también amenaza

La táctica de Juntos por Cataluña encierran una contradicción. Puigdemont reivindica haber logrado avances históricos, pero evita comprometerse con un regreso inmediato a Cataluña, prefiriendo esperar a que concluya la campaña. Explica que su regreso no debería verse atrapado en el ruido electoral. Esta prudencia contrasta con la nota triunfal de sus declaraciones: para celebrar la victoria, Waterloo es un buen escenario; para afrontar sus derivadas, tal vez es más sabio esperar.

Así, el independentismo transforma la negociación con el Estado en una fuente doble de poder. Consigue concesiones concretas y mantiene la capacidad de señalar incumplimientos. Si el Gobierno cede, Juntos por Cataluña demuestra que ha presionado. Y si el Gobierno no cede, acusa al PSOE de traición. Es un engranaje político muy eficaz, aunque funcione con un elemento simple: que el presidente necesite sus votos más que Junts los del presidente.

La curiosidad final se encuentra en el propio escenario. Mientras Sánchez trata de recomponer una mayoría electoral, Puigdemont se expresa desde una residencia en Waterloo, describiendo las instituciones de España como el fruto de una negociación favorable a sus intereses. Un gato que aparece durante la entrevista brinda la única pausa cotidiana a un relato donde, según el propio Puigdemont, España fue el verdadero invitado que terminó pagando la factura.