¡Qué momento más sórdido»

Máximo Huerta, ocho años después, detalla en directo el famoso instante en el que se vio frente a Pedro Sánchez presentándole su renuncia como titular de Cultura.

La escena evocó un teatro del absurdo: un ministro entra en el despacho del presidente con su dimisión escrita en el móvil y se encuentra con la pregunta inquietante del mandatario sobre cómo cree que será recordado. Así lo detalló en ‘La Mesa‘ (Antena 3).

Huerta no habló solo de una anécdota aislada. Su relato se inscribió en una crítica más amplia hacia el egocentrismo de Pedro Sánchez, a quien presentó como un líder obsesionado con su legado en los libros de historia. Mientras el entonces responsable de Cultura se preparaba para su dimisión, el presidente parecía inmerso en su propia imagen oficial.

Una dimisión con el teléfono como testigo

Según la narración de Huerta, él llegó al despacho de Sánchez con sus palabras listas en el móvil. La situación era crítica: acababa de asumir el cargo y ya se encontraba atrapado en una polémica fiscal previa. La presión política y mediática hacía imposible su continuidad, transformando su permanencia en una cuenta atrás de siete días.

En medio de este clima, el presidente comenzó a deambular por la habitación y planteó una pregunta que dejó a Huerta perplejo: «¿Cómo crees que se hablará de mí? ¿Cómo crees que pasaré yo, por ejemplo?». La respuesta interna de Huerta retrata su desconcierto: quien estaba renunciando era él; quien se mantenía al mando del Gobierno era Sánchez.

El contraste resulta revelador. Uno llegaba con la urgencia de cerrar una crisis personal y política. El otro parecía moverse hacia una preocupación por su legado. En Moncloa, incluso la dimisión podía transformarse en una charla sobre la huella presidencial.

El fantástico periodista y escritor @maximohuerta recuerda en @LaMesa_A3 los detalles más truculentos de cuando le presentó a @sanchezcastejon su dimisión. Ahí empezó a darse cuenta de quién era verdaderamente el líder del @PSOE y presidente del Gobierno. https://t.co/fdmJ1iRqpv — Luis Rioja (@miescano351) November 19, 2026

Huerta también ha contado que, en ese momento, creía firmemente en el proyecto de regeneración del PSOE tras la moción de censura. La llamada que le ofreció el cargo de Cultura llegó mientras disfrutaba de un desayuno previo a la firma de su novela en la Feria del Libro. Pensó que Sánchez quería discutir algún tema relacionado con la comunicación, pero le propuso un ministerio que aceptó casi al instante.

De hecho, Huerta comenzó por felicitar a Sánchez por triunfar en la moción de censura a Rajoy:

Yo le felicito, dije, enhorabuena, presidente por esta moción de censura.

Sánchez le respondió que no le llamaba por eso, sino por otra cuestión: quería ofrecerle ser ministro: «Yo pensé que querría una pregunta de comunicación o algo así», ha explicado antes de recordar su primera reacción: «Bueno, me lo pienso…».

Sin embargo, la decisión tuvo que tomarla durante aquella misma llamada.

Yo estaba con una amiga y la miré, a mí se me mudó la cara.

Finalmente dijo que sí, una decisión que, según ha reflexionado, pudo estar influida por el ambiente de ilusión que se vivía entonces y por la idea de formar parte de aquel «gobierno bonito». «¡Jo, cultura, qué bonito!», recordó.

El precio de ser ministro durante una semana

La brevísima duración del mandato convirtió a Huerta en un caso singular dentro de la política española. No tuvo ocasión de desarrollar una política cultural propia, aprobar reformas o dejar huella reconocible. Su paso por el Gobierno se limitó a la velocidad de las redes sociales, a los titulares instantáneos y a la presión por justificar los problemas fiscales.

La política actual permite alcanzar estos registros poco gloriosos: se puede invertir años en edificar una carrera y solo unas horas en quedar asociado a una crisis. Para Huerta, la dimisión no cerró el tema. En declaraciones posteriores, ha revelado que la exposición pública impactó en su salud y que enfrentó una fuerte deshumanización tras dejar su cargo.

El escritor ha relatado episodios de ansiedad y de desmayos en aeropuertos, además de una presión mediática que a su juicio superó la crítica legítima. También ha alzado la voz contra la homofobia y los prejuicios. La distinción entre fiscalizar a un político y convertirlo en blanco de un linchamiento se presenta así como uno de los ejes de su testimonio.

Su experiencia también permite entender por qué ahora exige entrevistas políticas más rigurosas. Huerta sostiene que los periodistas deben controlar a los líderes, en lugar de limitarse a humanizarlos con preguntas amigables sobre sus gustos, rutinas o aspectos personales. Esta crítica abarca a todo el espectro político, incluyendo a Sánchez.