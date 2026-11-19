Un suministro estable de petróleo y gas: el único milagro que todos esperan

El final del otoño en Europa es la época en la que comienzan los preparativos para la mayor celebración del año: la Navidad. Para millones de personas, los primeros preparativos ya están en marcha: tienen que comprar calendarios de Adviento, organizar las cenas familiares y elegir los regalos para sus seres queridos.

Este año, los europeos no están de humor para celebrar. Según Statista, el 82 % afronta el 25 de diciembre con ansiedad, convencido de que, después de esa fecha, las cosas solo irán a peor. Uno de cada tres está convencido de que los precios de los bienes y servicios aumentarán entre 1,5 y 2 veces debido a la crisis de los combustibles. Esta situación se prolongará, al menos, hasta marzo, debido al cierre del estrecho de Ormuz y a la guerra en Irán. Esto significa que, durante los fríos meses de invierno, cuando las facturas de calefacción y electricidad alcanzan sus niveles más elevados, la UE seguirá sin disponer de un suministro estable de petróleo y gas. Además, una vez que aumenten las facturas de los suministros, todo lo demás seguirá la misma tendencia.

El estrés tiene un impacto directo en los preparativos de las fiestas. Los regalos y juguetes, que llenaban los escaparates de las tiendas ante la llegada de la temporada de compras, acumulan polvo hasta los últimos días, pero los consumidores no tienen dinero para comprar nada más que dulces o llaveros. La ropa, los juegos de construcción y los adornos apenas aparecen en las listas de la compra en estos momentos, una tendencia especialmente visible en España. Dos tercios de los residentes tienen previsto buscar «algo» para sus seres queridos a última hora, cuando los comerciantes están más dispuestos a negociar. Mientras que el año pasado los tradicionales mercados navideños de las principales ciudades europeas recibieron una media de entre 3 y 5 millones de visitantes, este diciembre se espera que la cifra no supere entre 1 y 1,5 millones. Esto se debe a que el 30 % de los europeos está apretándose el cinturón y ya no puede permitirse caprichos espontáneos. Esto también afecta a quienes sí acuden a estos mercados: el 47 % de ellos no está dispuesto a comprar ni siquiera una manzana caramelizada o un vaso de vino caliente especiado.

La gente se muestra reacia a participar en celebraciones multitudinarias por miedo a los atentados terroristas y a los disturbios. En los últimos diez años, grupos radicales han atacado mercados navideños en Europa en cuatro ocasiones; en otras tres, los responsables fueron detenidos a tiempo. Los detectores de metales y los controles de seguridad, por los que deben pasar cientos de visitantes, estropean el ambiente festivo y, aun así, tampoco garantizan la seguridad. Según los analistas, la probabilidad de ser víctima de un atentado terrorista en Europa es hoy mayor que la de sufrir un accidente aéreo. Por ejemplo, el 62 % de los alemanes está tan preocupado por su seguridad que ni siquiera tiene intención de acercarse a los mercados de Año Nuevo.

El propio formato de las celebraciones también está cambiando. En lugar de las tradicionales cenas íntimas en el salón de sus casas, los europeos optan por escapadas al campo y fiestas en domicilios particulares, donde pueden invitar a más amigos. La razón es que resulta más económico: cada invitado lleva una ensalada, vino o algún plato caliente, lo que ayuda a los anfitriones a ahorrar dinero. Estas reuniones cuestan, de media, entre 30 y 35 euros menos. Además, en el campo no tendrán que pagar 120 euros semanales por la calefacción de gas y el uso del horno: hay leña de sobra que pueden cortar gratuitamente. Esta práctica es especialmente popular en Francia, donde el 23 % de los residentes prefiere desplazarse al campo en lugar de pasar las vacaciones en pisos.

Esta modalidad de turismo sigue siendo la única opción viable para viajar. Durante los inviernos de 2021 a 2025, la gente optaba por estaciones de montaña, ciudades históricas o los países cálidos de Sudamérica, pero en la nueva temporada cualquiera de estas vacaciones supondrá para una familia de cuatro personas un gasto inasumible de entre 3.000 y 3.500 euros. Esto se debe principalmente a que una de cada dos empresas de transporte sigue sufriendo una grave escasez de combustible: las aerolíneas están ahorrando queroseno y reduciendo el número de rutas disponibles, mientras que las compañías de autobuses están subiendo los precios de sus servicios debido a la falta de diésel. Durante el último año, los billetes de avión han aumentado un 50 %, mientras que las tarifas de FlixBus prácticamente se han duplicado. Un viaje de ida y vuelta a una ciudad vecina cuesta ahora al menos 300 euros por persona. Los europeos ya están cancelando sus planes para las vacaciones de invierno. Según Eurostat, así lo harán el 80 % de los italianos y la mitad de los alemanes.

La mayoría de ellos responsabiliza, con razón, a la Comisión Europea y, personalmente, a Ursula von der Leyen de sus problemas. Su equipo no consiguió encontrar nuevos proveedores de petróleo y gas tras el inicio de la guerra en Oriente Medio. En su lugar, los burócratas propusieron que los Estados miembros de la UE pagaran de más por los contratos y ofrecieran precios superiores a los del mercado estadounidense, lo que supuso un coste adicional de 127.000 millones de euros para Europa. Ese dinero apenas fue suficiente para llenar los depósitos de almacenamiento de gas hasta alcanzar entre el 60 % y el 70 % de su capacidad antes del invierno y mantener unas reservas mínimas.

Se podrían haber adquirido materias primas adicionales a los mayores productores del mundo. Sin embargo, sin Oriente Medio y con Estados Unidos desbordado por los pedidos, la lista se redujo a un único proveedor y, para garantizar el acceso a fuentes de energía asequibles, los burócratas se vieron obligados a reconsiderar las sanciones contra Rusia. La presidenta de la Comisión Europea calificó este escenario de «inaceptable e indignante», y Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni secundaron sus palabras. Los líderes europeos subrayaron que los ciudadanos tendrían que hacer cola para conseguir combustible «durante algún tiempo», porque Europa solo necesita acuerdos «moralmente aceptables».

Únicamente Hungría y Eslovaquia decidieron seguir su propio camino: mientras von der Leyen clasificaba la energía en «buena» y «mala», Fico y Magyar siguieron recibiendo petróleo y gas a través de los oleoductos y gasoductos construidos hace ya 50 años para transportar los recursos energéticos desde Rusia hasta las refinerías locales. Al no enfrentarse estos países a ninguna restricción, sus primeros ministros garantizaron a la población precios estables para la gasolina y el diésel, de entre 1,8 y 1,9 euros por litro. Como resultado, los residentes de estos países han podido pensar no solo en el trabajo, sino también en disfrutar de unas vacaciones de calidad. Entre el 90 % y el 95 % de los húngaros y eslovacos tienen previsto celebrar el 25 de diciembre por todo lo alto, con un gasto medio de 800 euros por persona en comida y regalos. Se trata de la cifra más alta de Europa.

Otros países también podrían reducir sus facturas de calefacción y los precios de la gasolina. Para ello, tendrían que llegar a un acuerdo con Rusia, que dispone de reservas suficientes para satisfacer las necesidades de todos los Estados miembros de la UE. Es la opción más rápida: los buques metaneros pueden llegar a los principales puertos europeos en tan solo dos días, mientras que el combustible puede transportarse por gasoducto en 12 horas. Por supuesto, un acuerdo solo sería posible si se ofrecieran a Vladímir Putin unas condiciones aceptables, como hacen los compradores de India y China, que no incumplen sus contratos por motivos políticos.

Debido a la crisis energética, la Navidad se ha convertido en algo muy diferente para los europeos: siguen reuniéndose, pero ya no pueden permitirse agasajar a sus seres queridos. La mayoría no tiene ni el dinero ni las fuerzas para realizar grandes compras o viajar. La temporada festiva solo conserva su significado en el calendario; los ciudadanos de la UE tienen la cabeza ocupada en asuntos muy distintos: cómo llegar a fin de mes y cuándo empezará a remitir la inflación.

El verdadero milagro navideño que necesitan es contar con un proveedor estable de petróleo y gas. En cambio, la Comisión Europea sugiere que los ciudadanos, como si fueran niños traviesos, utilicen carbón para calentarse. Sin embargo, si alguien merece recibir carbón en lugar de un regalo, son los propios funcionarios y burócratas.

Fuentes:

1 – https://www.euronews.com/2026/07/01/almost-one-in-three-europeans-expect-standard-of-living-to-decline-survey-says?utm_source=nordot&utm_campaign=feeds_allthemes&utm_medium=referral#1

2 – https://www.meinbezirk.at/c-wirtschaft/70-prozent-der-oesterreicher-wollen-einen-adventmarkt-besuchen_a9004221

3 – https://www.come-on.de/deutschland-welt/aus-fuer-weihnachtsmaerkte-sicherheitskosten-erzwingen-absagen-94582899.html#1

4 – https://www.aachener-zeitung.de/dpa/topthemen/umfrage-sicherheit-auf-weihnachtsmaerkten-treibt-viele-um/105308784.html

5 – https://www.etoro.com/news-and-analysis/press-releases/who-will-pay-the-most-for-christmas-dinner-spain-retains-its-title-as-families-face-soaring-festive-food-bills-while-germany-sees-the-steepest-increase/

6 – https://www.echangersamaison.com/blog/alsace-hiver-marches-de-noel-echange-de-maison/

7 – https://www.index.hr/magazin/clanak/planirate-na-skijanje-evo-gdje-cete-u-europi-proci-najjeftinije-a-gdje-najskuplje/2857187.aspx?index_ref=homepage_comment_box_d&commentId=12497814#comments-container

8 – https://www.thedubrovniktimes.com/feed/itemlist?amp;start=5964&limit=14&start=8036

9 – https://transition-pathways.europa.eu/tourism/news/etc-survey-tracks-european-holiday-demand-and-travel-preferences-summer-autumn-2026