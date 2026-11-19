¡Vaya palazo!

Además en directo y en su propio grupo mediático.

Bárbara Rey no se anduvo con rodeos durante su paso por ‘La Mesa’ de Antena 3. Frente a Jordi Évole y el resto del equipo, la actriz y vedette expuso sin filtros su visión sobre la selección de invitados en programas como ‘Lo de Évole‘, dejando claro que el pluralismo brilla por su ausencia en ciertos formatos televisivos.

En la conversación, Bárbara Rey apuntó directamente a la costumbre de Évole de rodearse de perfiles afines. «Tú tienes cierta tendencia a llevar siempre a los tuyos», soltó con naturalidad mientras el presentador intentaba defenderse. La vedette insistió en que invitar al emérito sería un ejercicio interesante de pluralismo y recordó que en su programa se ha hablado mucho de él sin contar con su presencia.

😂 Bárbara Rey entra al trapo con toda su ironía y desparpajo, dándole la vuelta a las preguntas y abriendo más de un melón en #LaMesa. DIRECTO ▶️ https://t.co/iYqmEe3B8K pic.twitter.com/kAFI8kZu4M — La Mesa (@LaMesa_A3) November 19, 2026

Évole, conocido por sus reportajes y entrevistas de corte progresista, suele moverse con soltura en territorios ideológicos afines. Su trayectoria en Salvados y Lo de Évole ha consolidado una mirada crítica hacia ciertos sectores de la derecha y una mayor condescendencia con las causas de la izquierda.

En el plató de ‘La Mesa‘, rodeado de invitados y con la ciudad de fondo en las pantallas, se encontró con una interlocutora que no juega en las mismas reglas del debate mediático actual. Bárbara Rey, veterana del espectáculo, de las memorias polémicas y de una vida pública que ha atravesado décadas de España sin filtros de corrección política permanente, no se anduvo con rodeos. Entró al trapo, abrió melones y, con ironía, puso sobre la mesa la idea de que el pluralismo no consiste en invitar a quien ya piensa igual, sino en escuchar —y tolerar— a quien no lo hace.

El desparpajo de Rey tiene un valor añadido en estos tiempos. No proviene de un argumentario de partido ni de una formación universitaria en ciencias de la comunicación. Viene de haber vivido en primera persona los cambios del país, de haber sido protagonista y objeto de la crónica rosa, de haber enfrentado juicios públicos y de haber mantenido una voz propia incluso cuando no era conveniente.

Cuando alguien con esa trayectoria le recuerda a un periodista de prestigio que la pluralidad real implica aceptar que existen otras formas de ver el mundo —incluso las que incomodan al consenso mediático dominante—, el efecto es potente. Las caras lo dijeron todo: Évole, con la mano en la barbilla o gesticulando, parecía más en modo defensa que en modo diálogo abierto. La ironía de Bárbara no buscaba destruir; buscaba señalar una inconsistencia.

En un panorama televisivo y digital donde muchos espacios se han convertido en cámaras de eco, el contraste resulta revelador. Évole ha defendido en otras ocasiones la importancia de escuchar a quienes piensan diferente y ha criticado los boicots a ciertos invitados. Sin embargo, el choque con Rey evidenció la diferencia entre el pluralismo declarado y el pluralismo practicado.

Cuando la invitada no se pliega al marco habitual y utiliza la ironía para devolver las preguntas, el periodista de izquierda se escuece. No es un fenómeno exclusivo de él: ocurre en buena parte de la conversación pública española. Se celebra la diversidad mientras se cuestiona la legitimidad de ciertas voces por su origen, su estilo o su biografía. Bárbara Rey, precisamente por no encajar en el molde del tertuliano habitual, se convierte en un recordatorio incómodo de que el pluralismo no es un cartel en la puerta, sino la disposición real a que te contradigan sin que se active el mecanismo de descalificación inmediata.

El momento tiene, además, una dimensión generacional y cultural. Rey pertenece a una España que ha transitado del destape a las redes sociales sin haber perdido la capacidad de hablar claro. Su forma de dirigirse a Évole no fue agresiva en el sentido del grito; fue directa, con ese desparpajo que a veces se confunde con falta de rigor cuando, en realidad, es falta de miedo. En un país polarizado, donde las conversaciones políticas se reducen con frecuencia a etiquetas y a la búsqueda del fallo del adversario, ver a alguien que no pertenece al circuito mediático habitual dar una lección de tolerancia dialéctica resulta refrescante. No se trata de que Rey tenga razón en todo lo que diga; se trata de que su intervención obligó a salir de la zona de confort.