Vuelve el formato más caliente de Periodista Digital y, si me apuran, de la Red.

Nueva edición de El Pentagrama, varios meses después del último, y con cambio de cara en la presentación y moderación.

Con Adriana González dando pasos, Alfonso Rojo, Eurico Campano, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas, hacemos un repaso a lo que está suponiendo la campaña electoral del 21 y el debate electoral probablemente más ardiente del Siglo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

¿Dónde ver el debate?

La mejor opción para ver el cara a cara es sin duda en el canal de Youtube y la web de Periodista Digital, a partie de las 21.00, donde un programa La Burbuja Especial Debate les llevará lo mejor de Feijóo contra Sánchez.

Previa del cara a cara

La campaña se adentra en su jornada clave: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentarán este jueves 19 de noviembre en el único debate entre los dos candidatos principales antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este cara a cara dará inicio a las 22:00 horas y se extenderá por cerca de dos horas.

Ambos candidatos han liberado sus agendas para prepararse a fondo para esta cita que sus equipos consideran crucial. El presidente del Gobierno ha limitado su actividad a una entrevista matutina, mientras que el líder del PP ha reservado el miércoles y jueves para ajustar sus argumentos y estrategias. En el ámbito político, hasta el descanso puede ser parte del acto: lo esencial es que se perciba como preparación y no como una retirada del escenario.

Un debate con la mirada en 2023

El recuerdo de la anterior confrontación pesa en el ambiente. En julio de 2023, Feijóo sorprendió a un Sánchez que llegaba confiado y terminó cediendo la iniciativa ante el empuje del candidato popular. El PP recurrirá a aquel episodio para presentar a su líder como un político fuerte en el cara a cara; el PSOE, en cambio, intentará demostrar que Sánchez llega esta vez con un mayor dominio del formato y con los errores del pasado bien analizados.

Las circunstancias políticas también han cambiado. Este debate se da en un clima de gran crispación, con acusaciones mutuas y un escaso diálogo entre los dos grandes partidos. En este entorno, cada intervención busca más movilizar a los propios que convencer al rival. Las encuestas sitúan al PP en mejor posición, según las informaciones de las últimas horas, lo que genera una presión desigual: Sánchez necesita recobrar impulso, mientras que Feijóo busca evitar una caída en sus opciones.

El formato del debate otorga al candidato popular la primera intervención y deja a Sánchez el llamado “minuto de oro” al final. Aunque el orden pueda parecer un detalle técnico, en televisión, los primeros segundos establecen el tono y los últimos dejan una huella que perdura en la mente de los televidentes al apagar la pantalla.

Cinco bloques para medir fuerzas

La Academia de Televisión ha estructurado el encuentro en cinco temas:

Vivienda.

Economía y fiscalidad.

Política social y servicios públicos.

Corrupción y regeneración democrática.

Migración y política exterior.

La vivienda emergerá como uno de los temas más espinosos. El Gobierno intentará destacar sus iniciativas sociales y poner de manifiesto las dificultades que enfrentan especialmente jóvenes y familias para acceder a un hogar. Por su parte, el PP buscará transformar el precio del alquiler, la escasez de oferta y la gestión de las políticas públicas en un cuestionamiento directo de la legislatura.

En cuanto a la economía, Sánchez seguramente defenderá la evolución de los indicadores económicos principales y la protección social, mientras que Feijóo enfatizará la carga fiscal, el elevado costo de la vida y la necesidad de un cambio en la dirección de las políticas. Aunque esta discusión podría no ser tan espectacular como un intercambio de ataques, tendrá un impacto significativo en un electorado preocupado por cómo llegar a fin de mes.

El bloque sobre corrupción y regeneración democrática podría ser el más tenso. El PP está listo para desafiar la gestión del PSOE y sus alianzas en el parlamento; el PSOE intentará desviar la atención hacia los escándalos que afectan a gobiernos autonómicos y a la esfera del PP. La clave será hablar de responsabilidades sin que el debate se convierta en una carrera de acusaciones.

Escenografía, reglas y audiencia

El cara a cara se llevará a cabo en el plató A de Madrid Content City, situado en Tres Cantos. Los candidatos se sentarán frente a frente, separados por una mesa de aproximadamente dos metros y medio, y sin dispositivos electrónicos a su disposición. Tendrán la posibilidad de mostrar documentos, gráficos o carteles durante sus intervenciones.

La moderadora del encuentro será la periodista y presidenta de la Academia de Televisión, María Casado. El formato contempla una intervención inicial de un minuto y medio para valorar la legislatura, seguida por cinco bloques de 16 minutos y dos pausas publicitarias de tres minutos, cada una.

La transmisión del debate contará con una amplia cobertura a nivel nacional y autonómico. RTVE, Atresmedia, Mediaset, La Séptima y la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos estarán al frente de la emisión, que irá acompañada de programas especiales tanto antes como después del encuentro.

Más allá de la audiencia inmediata, el verdadero impacto se verá en los días posteriores: titulares, videos breves en redes sociales y fragmentos que serán seleccionados por cada partido. Una idea bien expuesta puede quedarse atrás frente a una frase contundente de diez segundos; la televisión electoral puede tener la memoria corta, pero las redes sociales crean una hemeroteca instantánea.

En las horas previas, Sánchez ha alertado sobre el posible “juego sucio” del PP y ha planteado el debate como una comparación entre su capacidad de gobierno y la de Feijóo. En respuesta, el líder popular buscará conjugar moderación y sentido del Estado con una crítica incisiva hacia la gestión socialista.

Un último detalle también ha sido cuidadosamente planeado: Feijóo llegará al estudio antes, a las 20:30, mientras que Sánchez se presentará a las 20:45, de acuerdo con lo pactado. Una diferencia de quince minutos que, aunque no decidirá unas elecciones, sí que seguramente alimentará numerosas tertulias antes del desayuno.