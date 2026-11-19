Se puede decir más alto, pero no más claro.

Aunque Pedro Sánchez seguirá haciendo oídos sordos.

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, conocido por su trayectoria como reportero de guerra y su perfil de votante de izquierdas, lleva tiempo lanzando dardos contra el presidente del Gobierno.

Asegura conocer a votantes preparados que desprecian hasta el tuétano al líder socialista y, sin embargo, depositarán su papeleta a su favor. Esta postura contrasta con las críticas constantes que el novelista ha vertido en los últimos años contra las políticas del Ejecutivo. El mensaje pone el foco en un país donde el voto parece desconectado de la valoración personal del candidato.

El genial @perezreverte tiene claro el diagnóstico que aqueja a esta nuestra querida España. Dice el académico, escritor e insigne reportero de guerra que conoce a mucha gente con una preparación más que elevada que votará a Pedro Sánchez a pesar de odiarlo y despreciarlo hasta… pic.twitter.com/GhNxGjdR6G — Luis Rioja (@miescano351) November 19, 2026

El contexto del mensaje

A once días de las elecciones del 29 de noviembre de 2026, Arturo Pérez-Reverte se sentó en el plató de ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) para presentar su última novela, ‘La hipótesis más peligrosa’, y acabó ofreciendo el diagnóstico más crudo de la campaña. No habló de sondeos ni de pactos. Habló de una contradicción que, según él, solo se explica por la enfermedad crónica de España: conoce a personas preparadas, de nivel intelectual alto, algunas próximas a él, que desprecian profundamente a Pedro Sánchez y, aun así, van a votarle.

«No hablo de tarugos», precisó el escritor ante Pablo Motos: «Hablo de gente con nivel, intelectualmente potente. Alguna me es muy próxima. Y lo desprecian profundamente». La explicación que dio fue inmediata y sin adornos: «Porque España es un país enfermo». Y añadió la genealogía de esa enfermedad: «Es una enfermedad degenerativa que hizo que nos cargáramos la Primera República, la Restauración, la Segunda República y nos estamos cargando la Transición». Luego se frenó. «No quiero dar más titulares», dijo, aunque ya los había soltado.

El diagnóstico no es nuevo en Pérez-Reverte. Lleva años escribiendo y diciendo que España está enferma de sí misma, que los políticos son el síntoma y los españoles la enfermedad, que aquí se destruye con entusiasmo lo que cuesta construir y que la polarización, el cainismo y la falta de memoria histórica son constantes, no accidentes. Lo que sí es nuevo es el contexto: a las puertas de unas elecciones en las que, según el propio escritor, ya no se vota por ilusión, sino por la hipótesis menos mala:

Ya no creemos en los políticos. Buscamos la hipótesis menos mala. La ilusión, la fe o la esperanza se van diluyendo. Nos han engañado tantas veces, nos han mentido tantas veces y nos han decepcionado tantas veces que lo peor es la falta de esperanza.

Esa falta de esperanza es la que permite, según su relato, que gente que odia a Sánchez le vote igual. No por adhesión, sino por miedo o desprecio a la alternativa. Es el mismo argumento que el novelista ha desarrollado en otras ocasiones: en España se vota más contra que a favor. Sánchez lo entendió antes que muchos. Sus votantes no necesitan adorarle; les basta con temer o despreciar lo que hay enfrente. El resultado es ese electorado ilustrado que le desprecia y le vota, el mismo que Pérez-Reverte dice conocer de cerca.

En la misma entrevista el escritor dibujó el panorama de la derecha con la misma crudeza. Feijóo, dijo, es «el padre aburrido que te da el sermón». Abascal es «el tío golfo»: no es fiable, te da tabaco, te deja conducir el coche, te lleva a tomarte una copa, se ha divorciado veinte veces, pero es el tío simpático. «VOX es como el PP con cuatro copas: dicen cosas que el otro no se atreve a decir y que no podrán cumplir». Entre los jóvenes, añadió, lo que está de moda es la derecha, y dentro de ella, Vox. Una moda que atribuyó, en parte, a que «a los jóvenes los hemos estafado».

El conjunto forma un retrato coherente con la visión pesimista que Pérez-Reverte lleva cultivando desde sus tiempos de reportero de guerra y desde sus columnas. España, dice, es un país que se suicida con entusiasmo, que carga sobre sí mismo una historia de autodestrucción institucional y que, en 2026, vuelve a estar a punto de cargarse otro de sus consensos, el de la Transición. La falta de educación crítica, la conversión del periodismo en opinión y la polarización extrema son, para él, síntomas de la misma enfermedad. «España perdió hace mucho tiempo la batalla de la educación», recordó. Sin ciudadanos con criterio, las urnas se convierten en el instrumento de los que mejor saben manipular el miedo o el odio al otro.

Lo que Pérez-Reverte describe no es un fenómeno exclusivamente español, pero él insiste en que aquí toma formas especialmente destructivas. Conocer a gente preparada que vota a alguien a quien desprecia no es, en su opinión, una anécdota de la campaña. Es la prueba de que el país sigue enfermo de esa patología degenerativa que ya se comió a la Primera República, a la Restauración y a la Segunda, y que ahora amenaza con devorar también el pacto de la Transición. A once días de las urnas, el escritor no ofrece recetas. Solo el diagnóstico, y la advertencia de que, mientras esa enfermedad siga activa, seguirán existiendo votantes que odian al candidato y, aun así, le entregan el voto.