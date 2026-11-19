No da crédito.

Y eso que a estas alturas de su profesión ya casi nada debería de sorprenderle.

Pero el presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, no ocultó su asombro ante la última explicación de Pedro Sánchez sobre su ausencia en el funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda.

En el programa ‘La Mesa‘ el periodista calificó de alucinante la respuesta del presidente del Gobierno, que, preguntado por su falta de asistencia a la ceremonia en la Catedral de Toledo, recurrió a las indemnizaciones materiales como argumento principal.

Vicente Vallés: "Pedro Sánchez le da igual lo que le pregunten. Con 700 asesores en Moncloa, a nadie se le ha ocurrido una mejor respuesta que decir que no ha ido al funeral, pero ha subido las indemnizaciones. Me he quedado petrificado con esa respuesta". pic.twitter.com/epkrJI76IM — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 19, 2026

El presentador fue contundente al analizar una de las respuestas que le dio a Susanna Griso en la entrevista que esta le realizó en ‘Espejo Público‘ (Antena 3):

Pedro Sánchez le da igual lo que le pregunten. Con 700 asesores en Moncloa, a nadie se le ha ocurrido una mejor respuesta que decir que no ha ido al funeral, pero ha subido las indemnizaciones. Me he quedado petrificado con esa respuesta.

El accidente se produjo el 28 de octubre de 2026 en Urda (Toledo), cuando colisionaron dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo. Murieron 69 personas y hubo más de un centenar de heridos. El 10 de noviembre, la Catedral Primada de Toledo acogió una misa funeral a la que asistieron los Reyes Felipe VI y Letizia, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, varios presidentes autonómicos, ministros del Gobierno —entre ellos el vicepresidente Carlos Cuerpo y la ministra Milagros Tolón— y cientos de familiares. Sánchez no acudió.

Su justificación inicial fue clara: no asiste a oficios religiosos. «Yo siempre he ido a ceremonias aconfesionales; nunca he ido a oficios religiosos, que respeto profundamente», explicó. El Ejecutivo estaría representado «como se merecen las víctimas». La explicación generó críticas inmediatas. Desde el PP, Miguel Tellado lo tachó de cobarde y recordó que prefería grabar un podcast con Jordi Wild. Familias de las víctimas insistieron en que nadie le pedía que rezara o comulgara, solo que estuviera presente en un acto de duelo nacional.

Días después, en la entrevista televisiva, Sánchez amplió el argumento:

Sé que es imposible, desde el punto de vista del dolo personal y emocional, la pérdida de un ser querido, pero creo que hemos mejorado las indemnizaciones materiales, el apoyo psicológico y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las soluciones a este terrible dolo”.

Negó además que estuviera grabando la entrevista con Wild a la misma hora de la misa y recordó que el Estado es aconfesional, pero que el Gobierno había estado presente en las tragedias.

La respuesta no convenció a Vallés, que ya había criticado con dureza la ausencia en el informativo del mismo día del funeral. Entonces subrayó que un acto de estas características debería ser de unidad nacional, en el que se aparquen diferencias políticas y creencias personales.