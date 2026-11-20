¡Para verlo en bucle!

En plena cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre, un vídeo de apenas diez segundos se ha convertido en el último golpe viral contra Pedro Sánchez y el PSOE.

Un tiktoker estadounidense, cámara en mano y micrófono al frente, aborda en la calle a una joven en Estados Unidos y le pide, con total naturalidad, que diga algo en español para ver si la gente lo entiende.

Lo que salió de su boca no fue, precisamente, un «hola», un «qué tal» ni una frase de aliño. Fuee una frase seca, directa y demoledora:

Espero que el PSOE pierda las elecciones.

El clip, grabado a plena luz del día junto a un local de comida rápida con la típica arquitectura de ladrillo americano, muestra a la joven con el pelo largo y oscuro, sonrisa contenida y una seguridad que desarma.

El entrevistador, ataviado con una camiseta morada del Real Madrid, insistió en que hable en español. Ella lo hizo con un mensaje político que resonó como un cañonazo en las redes españolas. No hay rodeos, no hay matices, no hay corrección política. Solo un deseo claro expresado desde el otro lado del Atlántico.

¡Esto es lo mejor que vais a escuchar hoy! Un tiktoker de Estados Unidos le pide a una chavala que diga una frase en español y lo que suelta a continuación no le habrá gustado a Pedro Sánchez: "¡Espero que el PSOE pierda las elecciones!" ¡Genialidad superior! pic.twitter.com/kuWlcu2G2Z — Luis Rioja (@miescano351) November 20, 2026

Este tipo de intervenciones espontáneas cobran especial fuerza a pocos días de las urnas.

Mientras el PSOE invierte en estrategias digitales, canciones virales de apoyo y perfiles de TikTok diseñados para captar al voto joven y femenino, una joven cualquiera, en Estados Unidos, elige como primera frase en español un rechazo frontal al partido que gobierna España desde 2018. No es un mitin, no es un tertuliano de televisión, no es un influencer de derechas. Es alguien a quien le piden hablar en su idioma o en la lengua que conoce y opta por decir lo que piensa sobre el futuro electoral de Sánchez.

El contraste es elocuente.

En España, parte de la maquinaria de comunicación socialista trabaja para convertir cualquier crítica en un trend favorable o para inundar las redes con estribillos del tipo «yo sí te voy a votar». Al otro lado del océano, sin teleprompter ni asesor de imagen, una chica responde a un reto casual con una frase que resume el estado de ánimo de muchos votantes que se sienten hartos de la gestión, de los escándalos y de la sensación de que el país va a peor. Que la frase se pronuncie en español, precisamente porque se le pide hablar en español, le da un valor añadido: no es un mensaje importado, es un pensamiento expresado en el idioma de quienes viven las consecuencias de las políticas del PSOE.