El debate electoral ofreció una imagen difícil de disimular para Pedro Sánchez.

La de un candidato con un perfil bajo, más dedicado a resistir que a pelear el combate. Carlos Herrera, en su análisis en COPE, lo ilustró con una comparación contundente: un boxeador que entrena con un muñeco de madera, para luego descubrir que su rival se mueve y puede golpear con fuerza.

Esta metáfora tiene trasfondo político. Para Herrera, Alberto Núñez Feijóo se mostró proactivo, contestó a los ataques y obligó al presidente a enfrentarse a preguntas incómodas. En comparación, Sánchez dio la impresión de llegar al plató con la mente puesta en cuándo recogerá sus pertenencias del despacho. En el horizonte electoral, ese momento tiene fecha: el 29 de noviembre:

Les hago un resumen de las calificaciones de los principales titulares de los periódicos, análisis y artículos con firma: deja mudo, arrolla, menea, desdibuja, un paseo, desconcierta, avasalla, apabulla, acorrala, acribilla, masacra, remata, desnuda, asfixia… y paro ahí. Colóquenlo: Feijóo le hace todo eso a Sánchez en el debate. Hay una abrumadora mayoría de análisis que sitúan a Feijóo como claro ganador. Ni ‘El País‘ da como ganador a Sánchez.

Así calificó a Feijóo y a Sánchez:

Uno parecía el presidente de verdad, no le dejaba al otro irse por las ramas; daba la sensación de que llevaba los deberes hechos, Feijóo. Y desde luego no se dejó nada en el zurrón: lo sacó todo convenientemente por su orden y en el momento oportuno. Y el otro parecía el desahuciado vestido con un traje color heces pálidas. José Peláez dice en ‘ABC’ que en términos taurinos sería «tabaco y remolacha». Bueno, me parece que es muy generoso. ¿Qué se pasó la noche pidiendo perdón? Muy inseguro, con una imagen falsamente humilde y con un aspecto literalmente anestesiado.

El gran @HerreraenCOPE fulmina a @sanchezcastejon después de ver cómo se desenvolvió en el debate cara a cara con @NunezFeijoo. Lo más suave que le llamó fue boxeador desahuciado. https://t.co/uhHuWT02t8 — Luis Rioja (@miescano351) November 20, 2026

Sánchez intentó mostrar a Feijóo como un adversario maleducado, ansioso, sin control, y consiguió todo lo contrario. O sea, la sensación es que Sánchez ha vivido tanto tiempo negando la realidad, rodeado de gente que solo le dice lo que quiere oír, que cuando ha salido del búnker y se ha sentado a debatir en igualdad de condiciones, no sabía cómo reaccionar.

Para Herrera, hay una pregunta esencial, si el cara a cara moverá votos:

A la pregunta que usted se está haciendo, ¿esto mueve votos?, los expertos dicen que quizá no entre bloques, a lo mejor sí entre los mismos espacios. Es decir, esto no hace que alguien que va a votar al PSOE vea el debate y diga «voy a votar a Feijóo porque ha estado mucho mejor», pero a lo mejor alguno que iba a votar a VOX puede decir que va a votar a Feijóo porque ha estado mejor, o al contrario en el otro lado.

Resaltó la fortaleza y la mordiente de Feijóo en algunos pasajes del debate:

En algunas frases estuvo especialmente incisivo, por ejemplo en el tema de Ceuta o el accidente de Urda. ¿Qué contestas? Pues pidió perdón, cosa que no acostumbra a hacer; pero Sánchez fue como un boxeador que prepara el combate con un muñeco de madera y luego tiene que enfrentarse a un tío que se mueve de verdad y que pega duro, y no sabía por dónde le venían los golpes. Ha decepcionado a propios y a extraños.

Eso sí, cree que hace muy bien el candidato del PP en no vender optimismo desmesurado: