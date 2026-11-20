El único cara a cara de la campaña electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se convirtió anoche en algo muy distinto a lo que esperaba Moncloa.

Lo que debía ser un choque de trenes terminó siendo una exhibición unilateral en la que el líder del PP arrasó a un presidente del Gobierno que, por exceso de cálculo, decidió apagar su habitual agresividad y acabó entregado. Sánchez se pasó de frenada controlando su ira. Quiso parecer sereno, institucional y por encima del barro. El resultado fue el contrario: quedó masacrado, desbordado y sin capacidad de réplica ante una ofensiva constante de Feijóo.

El escenario era el plató de la Academia de la Televisión, con María Casado de moderadora y una mesa que separaba a los dos candidatos. Feijóo llegó con la corbata verde y la estrategia clara: no dar tregua. Desde el primer minuto enumeró la lista de escándalos —Ábalos, Koldo, Cerdán, Leire Díez, el entorno familiar del presidente—, recordó los accidentes de tren de Adamuz y Urda, y cuestionó la decencia de quien ocupa La Moncloa. «España merece un presidente decente y él no lo es», sentenció en el arranque. Sánchez, vestido de marrón y con el gesto contenido, optó por no entrar al trapo. Sonrió, pidió una y otra vez que le dejaran hablar y trató de mantener un tono casi susurrado. Esa contención, lejos de transmitir control, transmitió incapacidad.

El contraste fue brutal. Mientras Feijóo interrumpía una y otra vez —más de cuarenta veces según varios recuentos—, Sánchez se quejaba con aire paciente: «No me dejas hablar, señor Feijóo». El popular no cedía. En vivienda le reprochó la caída de la oferta. En servicios públicos le preguntó directamente si, de haber perdido a un familiar en los accidentes ferroviarios, también se habría puesto a bailar a las 48 horas de la tragedia. Sánchez, forzado a reconocer el dolor de las víctimas, respondió con un “lecciones las justas” que sonó más a intento de zafarse que a defensa sólida. El momento quedó como uno de los más tensos de la noche.

En corrupción, el bloque más delicado para el Gobierno, Feijóo no aflojó. Habló de «guarradas», sugirió que en pantalla deberían aparecer «los dos rombos» y prometió que con él no se repetiría lo vivido con el PSOE. Sánchez trató de devolver la pelota recordando casos del PP y afirmando que no aceptaría lecciones del «partido más corrupto». Pero las interrupciones y la acumulación de nombres propios le dejaron poco margen. En varios instantes se le vio sonreír de forma forzada o guardar silencio, una estrategia que incluso algunos de los suyos calificaron después de»“inexplicable».

Fuentes del PP hablaban anoche de repaso total y de un Sánchez finiquitado. En Ferraz intentaban vender que el presidente había mantenido la compostura y apelado a los indecisos, pero el relato dominante fuera de la sede socialista era otro: Feijóo había dominado de principio a fin, llevando cada bloque al terreno que quiso. Sánchez se reservó para el minuto de oro, donde habló de «la fuerza de la gente» y advirtió del poder de «los tecnooligarcías». Para entonces el daño ya estaba hecho. Había pasado más de hora y media intentando no parecer el Sánchez bronco de otros debates, y esa contención le había salido cara.

El error estratégico parece evidente a toro pasado. El presidente, necesitado de remontada según las encuestas, optó por minimizar el cuerpo a cuerpo justo cuando su rival salía a degüello. Quiso controlar la ira que en otras ocasiones le ha servido para polarizar y movilizar, y se pasó de frenada. El resultado fue un debate en el que Feijóo apareció como el único que había salido a ganar, mientras Sánchez deambulaba entre las quejas por las interrupciones y las defensas genéricas de su gestión.

A diez días del 29 de noviembre, el cara a cara deja una imagen clara para buena parte del electorado: un Feijóo agresivo pero controlado, y un Sánchez que, al intentar no perder los nervios, perdió el debate. La contención que buscaba proyectar autoridad acabó proyectando debilidad. Y en política, a veces, controlar demasiado la ira es la forma más rápida de acabar masacrado.