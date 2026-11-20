Ni Sarah Santaolalla le podrá quitar el tremeno berrinche.

La noche del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no dejó margen para la interpretación. El líder del PP salió del plató de la Academia de Televisión con el relato controlado, a Sánchez acorralado y a buena parte de la opinión pública y mediática —incluso a voces poco sospechosas de simpatía popular— dando por sentada la victoria popular.

Entre esas voces destaca la de Javier Ruiz, director editorial y presentador de La Séptima, la nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras.

Ruiz no pudo esquivar el resultado. En el especial que su cadena emitió desde las 19 horas y que continuó tras el corte de la señal de la Academia, soltó una frase que ha circulado con saña:

Bienvenidos a 2023. Ha vuelto a ocurrir. Alberto Núñez Feijóo ha interrumpido, ha mentido, ha cortado, ha faltado a la verdad y parece haber ganado el debate. Estamos otra vez igual que en el año 2023.

El ‘parece’ no engaña a nadie. Es el reconocimiento a regañadientes de un aplastante triunfo de Feijóo, envuelto en la pataleta del mal perdedor.

"Bienvenidos a 2023. Feijóo ha interrumpido, ha mentido, ha cortado, ha faltado a la verdad y parece haber ganado". El primer análisis de Javier Ruiz del debate electoral. #CaraACaraLaSéptima pic.twitter.com/TNQcucjCyu — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 19, 2026

El periodista económico, de larga trayectoria en la Cadena SER y en TVE (donde presentó ‘Mañaneros 360’), intentó salvar el relato cargando las tintas sobre el estilo de Feijóo. Según él, el debate fue «extraordinariamente bronco» y las afirmaciones del popular «tenían muy poco que ver con la verdad, especialmente en materia de vivienda y de economía».

El presidente del Gobierno, añadió, «no ha querido responder en el mismo tono en que la recibía».

Traducción: Sánchez se contuvo, Feijóo fue a degüello y, por eso, ganó. Es el mismo argumento que se usó en 2023 y que, al final, no impidió que Feijóo se impusiera también en las urnas. Ahora, a nueve días de las elecciones del 29 de noviembre, el patrón se repite con mayor crudeza.

El contexto del encuentro no ayuda a la versión de Ruiz. Feijóo abrió con un repaso de los escándalos de la legislatura —Koldo, Ábalos, las orgías, los trenes de Adamuz y Urda, Ceuta, la vivienda, la economía— y no soltó la presa. Interrumpió, sí; presionó, también; pero lo hizo con datos, nombres y silencios que Sánchez no supo o no pudo rebatir. El socialista llegó a pedir perdón por no haber acudido a ciertos funerales y reconoció que “la gente no llega a fin de mes”. Incluso soltó un “estoy de acuerdo con usted” en más de una ocasión. Su mejor momento llegó en el cierre, cuando miró a cámara y apeló al voto directo. Demasiado tarde y demasiado poco para compensar una hora y media de acorralamiento.

La pataleta de Ruiz encaja en ese patrón. Reconoció el triunfo pero lo descalifica por las formas, como si en un debate electoral de máxima tensión el estilo fuera el único criterio válido y los contenidos —escándalos, gestión, promesas incumplidas— no contaran. Es el recurso clásico del mal perdedor: cuando no puedes negar el resultado, lo atribuyes a juego sucio. El problema es que el “juego sucio” de Feijóo consistió en enumerar lo que ha ocurrido en España estos años y en no permitir que Sánchez colara su monólogo sin réplica. Sánchez, por su parte, optó por la contención y acabó transmitiendo impotencia (“no me deja terminar mis reflexiones”).

A nueve días de las urnas, el cara a cara ha dejado a Feijóo reforzado y a Sánchez con el lastre de una derrota clara que ni su propio entorno ha sabido disimular. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, tuvo que salir a defender “rigor y buena política frente a barro y bulos”, pero el silencio del resto del campo progresista fue elocuente. Javier Ruiz, reventado tras ver el ridículo de Sánchez en directo, solo encontró el atajo de acusar al del PP de interrupciones y mentiras mientras admitía, casi a la fuerza, que “parece haber ganado”.