El PSOE ha intentado corregir en redes una afirmación de Alberto Núñez Feijóo durante el debate con Pedro Sánchez. El mensaje del partido asegura que el dato ofrecido por el popular sobre la caída de los salarios es falso y destaca un supuesto aumento. PSOE lo presenta como una defensa clara de la gestión económica reciente.

La publicación afirma de forma directa que «es falso que el saldo medio de los trabajadores ha bajado un 3%» y añade que «Ha subido un 28,8% en los últimos 8 años». El tono busca desacreditar la intervención del líder popular en el cara a cara y movilizar a su base con los hashtags habituales de la campaña.

🔴 Es falso que el saldo medio de los trabajadores ha bajado un 3%. Ha subido un 28,8% en los últimos 8 años.#CaraACara26 #PedroSánchezCaraACara #LaFuerzaDeLaGente #VotaPSOE pic.twitter.com/FS1hyAh7g7 — PSOE (@PSOE) November 19, 2026

El dato que el PSOE eligió destacar

El texto se centra en el salario bruto nominal según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE. Sin embargo, la nota comunitaria que acompaña al tuit precisa que el salario neto real ha perdido cerca del 4 % de poder adquisitivo entre 2018 y 2026 una vez descontados inflación e impuestos.

Las respuestas que retratan el mensaje

Usuarios de distintos perfiles han señalado la diferencia entre nominal y real. Uno de los comentarios más destacados resume la crítica: «Alguien de izquierda sabe lo que es la inflación? Si te suben el sueldo un 28% y los precios suben un 31% has perdido un 3%».

Otro tuit adjunta datos oficiales y concluye que «La cuenta de LaPSOE desmiente a Feijóo y la gente con los datos del INE, desmienten a LaPSOE». La imagen que acompaña muestra las series del instituto estadístico que contrastan con la cifra presentada por el partido.

@PSOE La cuenta de LaPSOE desmiente a Feijóo y la gente con los datos del INE, desmienten a LaPSOE. ToP. https://t.co/kWfVknraid — TÚ (@TheFactImYou) November 20, 2026

La reacción ha girado en torno a la necesidad de distinguir entre subida nominal y pérdida real de poder de compra. Varios hilos replican gráficos del INE y del Banco de España que ilustran cómo la inflación acumulada en el periodo ha superado el crecimiento de los salarios medios una vez ajustados los impuestos.

El intercambio ha dejado el mensaje original del PSOE expuesto a interpretaciones que cuestionan la selección de datos y han amplificado el debate sobre la evolución real de los salarios en los últimos años.

ZASCA!!!!!!!!!!!! de los usuarios de @x a @PSOE https://t.co/RcbEXl6qgi — Mejores Zasca!!! (@mejoreszasca) November 20, 2026

@PSOE Os pensáis que la gente es retrasada y no diferencia el sueldo nominal del sueldo neto real. Bueno, algunos sí son retrasados, por eso tenéis votantes. — Iberia Korps (@IberiaKorps) November 20, 2026

@PSOE Si ya no distinguis el nominal del real, lo decís todo https://t.co/7vR56vVLUk — commonsense_ (@commonsense_000) November 19, 2026

@PSOE Jajajajaja pero qué manipuladores, analfabetos e hijos de la grandísima puta sois. No sabéis diferenciar entre salario nominal y salario real (inflación descontada). Eliminad el tuit si tenéis un poquito de vergüenza. — Bagman 🇪🇸 (@chaperro7) November 20, 2026

@PSOE 🔴 Es falso que el salario medio de los trabajadores ha subido un 28,8%. Ha bajado un 3,71% en los últimos 8 años. Que lo vean vuestros followers. https://t.co/5NA9rg2dt7 — Mercutio (@Mercutio_M) November 20, 2026