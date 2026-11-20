Sin piedad.

Tomás Gómez no tuvo compasión alguna de Pedro Sánchez tras el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo (PP).

El exsecretario general de los socialistas madrileños dejó claro en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro que la campaña del candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno terminó de forma abrupta.

Tomás Gómez señaló sin rodeos que hubo tres elementos que han dado la vuelta y han acabado con la campaña. Su intervención llega justo después de la ‘semana fantástica’ de Pedro Sánchez en Telecinco con Carlos Franganillo, en Antena 3 con Susanna Griso y en el debate de la Academia de la Televisión.

El político madrileño, que conoce bien los entresijos internos del partido, fue contundente al valorar el debate con Alberto Núñez Feijóo. Según su análisis, ni siquiera un esfuerzo extraordinario por parte del presidente lograría revertir la situación actual.

Hay tres elementos que yo creo que han dado la vuelta y han acabado con la campaña. El punto de inflexión es la entrevista con Franganillo. Me parece que es clave en cómo ha ido el desarrollo de la campaña. Susanna Griso, en la entrevista que le hace al día siguiente, termina de arrodillar a Sánchez, y hoy ha sido definitivo. O sea, ya mañana se puede vestir de lagarterana, después del traje que le ha puesto Begoña, nada más que le falta que le vistan de lagarterana, pero ya no remonta.

Aseveró que tras el debate en la Academia de la Televisión, los votantes de otros partidos del mismo espectro ideológico cayeron en la cuenta de que Pedro Sánchez ya ha dejado de ser opción para ellos:

Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Sotillos, porque hay votantes que ideológicamente están en Podemos o en Sumar o en Frente Amplio o tal, y que estaban en la tesis de que Sánchez es mi líder, me representa, es el que frena, es el muro de contención de la extrema derecha y tal, y yo creo que hoy se han dado cuenta que Pedro Sánchez está perdido, que le ha arrasado Feijóo, y probablemente ese votante vuelva a otras posiciones, ¿no? Igual que por el otro lado, yo creo que hoy Feijóo le ha ganado a dos partidos, ha ganado al Partido Socialista y yo creo que le ha ganado a VOX.

Gómez, purgado en 2015 de la dirección madrileña del PSOE de forma abrupta (incluso se le cambió la cerradura de su despacho), lleva años advirtiendo sobre la ambición personal del presidente, su carácter autoritario y el vaciamiento del partido. Ha comparado a Sánchez con Bettino Craxi y ha llegado a no descartar escenarios extremos de huida ante el cerco judicial. Sus críticas no son las de un rival externo, sino las de alguien que ha vivido en las entrañas del socialismo y que ahora ve cómo las siglas que defendió son utilizadas para sostener un liderazgo que, a su juicio, está agotado.