José María Zavala (Madrid, 1962) es periodista y escritor con décadas de trayectoria, y presenta en Periodista Digital este 18 de noviembre su nuevo libro, «La Madre», enfocado en la figura de María de Nazaret.

En Tiempo de Hablar, con Alfonso Rojo, Zavala explica que quiere ir más allá de la «foto fija» de los evangelios y acercarse a su protagonista como hija, esposa y madre, con un lenguaje muy visual. Lo atribuye en parte a su experiencia reciente como guionista y director de cine, y sobre todo, como esta temática en su obra, a un suceso personal que en un momento dado, le cambió la vida.

Según Zavala, «María ríe, se enfada y llora como cualquier madre, y en ella se reflejan todas», también la suya.

Alfonso Rojo alucina y a la vez, disfruta, de un tipo de contenidos que no suele abordar, alejado del mundanal ruido de la política.

Zavala, que trabajó en El Mundo, ha cubierto desde conflictos armados y es autor de decenas de libros sobre el Vaticano, la Guerra Civil, José Antonio Primo de Rivera o la monarquía de los borbones.

Y un detalle importante del autor, asegura que escribe pensando tanto en lectores creyentes como no creyentes, porque conoce muy bien lo que busca cada uno. Sin duda, muy recomendable.