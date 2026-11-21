He ido al cine a ver ‘El Director’. 30 pavos entre la entrada y la Coca Cola a la que le he echado un poco de alpiste con mi petaca de extranjis. Esta vez, no siempre sucede, ha sido una buena inversión. Sobre todo porque he salido de la sala queriendo ser mejor, mejor periodista en este caso. Para eso se hace cine, para impresionar lo hacen algunos, pero creo profundamente en ese cine que te hace mejor, mejor persona, mejor padre, mejor amigo y hacía tiempo que una película, y menos española, me hacía querer ser mejor periodista.

El libro me gustó mucho, lo leí en la facultad. Algo parecido quise hacer con mi ensayo ‘Dentro de la fachosfera’, aunque a diferencia de David, mi crítica al periodismo patrio supongo que nunca se llevará al cine. David sí lo ha conseguido y se lo agradezco. Lo más fastidiado de la película es que, a pesar de la diferencia de década, me he visto muy reflejado. No precisamente en la parte heroica del filme, sino en la parte sórdida, en la oscura, en la corrupta. El periodista actual que no vea en ‘El Director’ un espejo es porque vive en otra realidad. Me da igual la tendencia política, desde 2016, el modo de hacer periodismo no ha cambiado. Sigue habiendo chivatazos interesados, intereses encontrados, presiones, filtraciones dudosas, leves comprobaciones y métodos de chantaje parecidos a los de la película. David duraría lo mismo o menos como director del Mundo hoy, que en 2016. Esto es preocupante. Sigue muy presente en las redacciones la amenaza de la retirada de la publicidad institucional y los directores de periódicos siguen acudiendo a reuniones con ministros a que les lea la cartilla.

Algo muy importante en la película es entender el concepto de «parar las rotativas». Todos creíamos que era una frase hecha pero no, es real. Cuando cuentas algo que al poder no le gusta, alguien de ‘arriba’ ordena que los periódicos no salgan a la venta y que solo salgan si los poderosos permiten que acaben en unos kioskos que cada vez venden menos. En 2016 ya era imposible la resurrección o la revolución de la prensa escrita, ahora el cadáver ya huele y mucho. Y más aún desde que Sánchez levantó aquel muro de los buenos y los malos periodistas. Los que somos «malos» hacemos cualquier cosa con tal de intentar tumbar «al malo» y lo hacemos a cualquier precio. Los «buenos» simplemente actúan como correa de transmisión y atacan a «los malos» si hace falta deshumanizandonos. Los periodistas cobramos cada vez menos, el tertuliano ha sustituido al corresponsal y los empresarios duermen tranquilos sabiendo que al día siguiente ninguna portada va a ponerles nerviosos.

Creo que la película tiene un reparto estupendo. Alberto San Juan lo borda en el papel de ‘El cardenal’, Willy Toledo lo hace muy bien haciendo de Esteban Urreiztieta, Carmen Machi hace muy bien de Soraya Sáez de Santamaría, Fernando Cayo hace muy bien de Jorge Fernández Díaz o Fernando Colomo borda al gran homenajeado de la película que es Fernando Múgica. David Verdaguer creo que podría optar al Goya a mejor interpretación con el permiso de la intocable e inmaculada ‘Bola Negra’ y quiero detenerme en el gran Nacho Fresneda haciendo de Alberto Bárcenas. Trepidante secuencia la que se produce cenando en un reservado y exquisito guion en una escena que me recuerda al mejor Sorogoyen en ‘El reino’.

Estupendo montaje el de la película. Juega muy bien con las imágenes y momentos de la actualidad política del 2016. Me gustan mucho instantes clave como el de la huelga dentro de la redacción y la preparación de un periódico bajo mínimos. Me encanta como la pelicula muestra lo difícil que es conciliar familiarmente para un periodista o la precariedad que sufre. La preocupación por el secuestro de un corresponsal o la tensión que se respira en las reuniones con empresarios o políticos. Las disputas de redacción o de las reuniones de contenido, los cuchillos y traiciones entre compañeros. Solo me ha faltado algo de sexo o infedelidad en la película que no falta en el mundo periodístico.

Por ponerle un pequeño ‘pero’, diría que la figura de David Jiménez queda demasiado bien parada como pasa en todos los documentales o biopics en el que él protagonista todavía está vivo. Se muestra su valentía y determinación, aunque también sus dudas, falta de experiencia de dirección, confianza en quién no debía y sobre todo la ingenuidad en algunas ocasiones. Pero he echado en falta alguna parte aún más oscura de David al igual que sí salen los momentos en los que a periodistas «les cuelan» informaciones falsas y sesgadas.

Vayan a ver esta joya, una película sobre periodismo en mayúsculas. Y si no les atrae mi mundillo, no sé preocupen, van a disfrutar como enanos (si se puede seguir utilizando esta expresión) del ritmo vertiginoso que su director, Dani de la Orden, le da a un filme que deberían ver todos ustedes para reflexionar si la verdad y la honestidad merecen la pena en un mundo de hienas salvajes.

Ese es el gran debate de fondo. David Jiménez nos ha demostrado que luchar merece la pena. Es verdad que no todos, gracias a Dios, somos David Jiménez. Preferimos ponernos una bufanda, tomar partido, joder a rivales y publicar aquello que va a gustar y agradar a nuestros lectores o espectadores. No todos hubiésemos peleado como lo hace David al final de la película. Una de las partes que mejor muestra lo que es el poder y la batalla entre David y Goliat. La censura que sufre el director cuando es despedido es desoladora.

Termino dando las gracias a los productores por atreverse a financiar esta historia que no les va a dejar indiferentes. Da para un estupendo coloquio, como les digo, yo no sería ni seré David en muchas ocasiones, pero algo les reconozco, David Jiménez tiene un nervio y una ambición por poner nervioso al poder que a mí y seguro que a ustedes les va a poner mucho. David fue despedido haciendo dimitir a un ministro y pocos periodistas pueden decir lo mismo. Disfruten de ‘El Director’ y demanden en esta nuestra España un mejor periodismo.