Fernando Paz (Madrid, 1966) es un reconocido historiador, profesor y escritor.

Alfonso Rojo charla sosegadamente con él en el marco del programa Tiempo de hablar, en el que presenta su nuevo libro sobre las élites: La traición de las élites: Soberanía, libertad, identidad: todo está en juego.

«Vivimos en un momento histórico en el que las élites han mutado y aunque por su propia naturaleza siempre se han aprovechado de los pueblos, ahora ya no están en ello sino en destruirlos y quitarles su identidad». «Las élites en España son una especie de coyunda político-financiero-mediática, donde hay unos vasos comunicantes y si hubiera que encarnarlo en algún grupo concreto sería el IBEX. Pero entre los 70 y los 90 han mutado sus características, el papel de las élites en el caso de España tiene una total subordinación a los objetivos y en el plano puramente económicos. Y sin soberanía económica, no hay soberanía nacional».

Fernando Paz es un prestigioso escritor, buen conocedor de la Historia de España y de la figura de Franco, del que ya charlamos con él en este programa, e incluso llegó a contar con un programa documental de éxito en Periodista Digital sobre el propio Franco. Bien merece un buceo…

Más centrado en actualidad, Fernando Paz se moja también:

«En estas elecciones nos lo jugamos literalmente todo, o la consolidación de un grupo mafioso, que es descriptivo, no un insulto. O la posibilidad de recuperar al menos algunas cotas de soberanía nacional, porque estamos en la última trinchera, no hay más. Antes de amanecer es cuando está más oscuro, pero yo estoy convencido de que va a amanecer».

Sobre Pedro Sánchez en concreto, ligado además a la realidad de las élites que explora Paz en su libro: