Antonio Caño, periodista y exdirector de El País, da un contundente título a su columna publicada el 23 de noviembre de 2026 en The Objective: Voten por Sánchez, el mismo Sánchez. Su argumento arranca con una idea clara: quienes decidan apoyar al presidente deben conocer a fondo qué están eligiendo, sin disfrazar a Pedro Sánchez como una opción moderada o distinta de sí mismo.

En su artículo, Caño expone que el voto a favor del PSOE puede obedecer a razones legítimas, pero rechaza justificaciones que considera exageradas. Dirige su crítica hacia aquellos que equiparan un posible Gobierno de PP y Vox con el franquismo o el advenimiento inmediato del fascismo. A continuación, contrasta esa percepción con una advertencia sobre las repercusiones de aceptar ciertas prácticas de poder.

El miedo como argumento electoral

El primer bloque desmantela la idea de que votar por Sánchez sea lo mismo que respaldar a Felipe González. Caño distingue ambas figuras y argumenta que los antiguos líderes socialistas que apoyan al actual presidente conocen bien sus diferencias políticas. Apelar a la memoria del PSOE pretende destacar que el voto no se puede presentar como una continuidad automática con la socialdemocracia clásica.

«Creo que a estas alturas todos sabemos quién es Sánchez. Así que quienes le voten tendrán buenas razones para hacerlo, pero sin duda son conscientes de que no están votando por Felipe González».

El autor considera insuficiente el argumento de quienes declaran su intención de votar para evitar un Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. A su juicio, calificar esa opción como un “regreso al pasado” establece una conexión histórica que no se sostiene, dado que la democracia española nunca ha tenido un Ejecutivo de extrema derecha. Para Caño, esa expresión en realidad alude al franquismo, una analogía que considera tan desmesurada como la comparación entre el sanchismo y el comunismo que, recuerda, utiliza la derecha.

«La justificación de la mayoría es el miedo a un gobierno de coalición PP-Vox, al que se refieren erróneamente como un regreso al pasado o la llegada de la extrema derecha. Ambas afirmaciones son falsas».

La segunda justificación, la de frenar a la extrema derecha, recibe un análisis más matizado. El autor describe a Vox como un partido populista y nacionalista, que ha sido influido recientemente por el trumpismo y que se nutre de la polarización. Según su perspectiva, una democracia que funcione adecuadamente debería limitar su representación, aunque se resiste a etiquetarlo de inmediato como un partido fascista.

El PP, por su parte, es presentado como una formación que ha atravesado diferentes etapas, tanto moderadas como conservadoras, pero que nunca se ha alineado con la ultraderecha. Caño pone en el centro a Alberto Núñez Feijóo como el líder más centrado en la historia del partido, sugiriendo que su auténtica aspiración sería gobernar junto al PSOE si las circunstancias lo permitieran.

«Vox es un partido populista y nacionalista que recientemente ha virado hacia el trumpismo y que se alimenta de la polarización para crecer en las urnas».

La aceptación de un modelo de poder

La parte central del artículo se centra en las consecuencias prácticas de votar. Caño sostiene que respaldar a Sánchez significa aceptar una forma de Gobierno que se ha sostenido sin presupuestos aprobados y con una relación tensa respecto a los controles parlamentarios. La pregunta que recorre el texto es clara: si los votantes dan su aval a esa conducta, ¿qué podría impedir que se repita en el futuro?

«Así que voten por Sánchez, quienes así lo piensan, pero háganlo sin intentar convencernos con razones espurias ni presentarnos a un aprendiz de déspota como un prudente socialdemócrata».

El autor a continuación plantea varias hipótesis para evidenciar el alcance de esa aceptación. Menciona la posibilidad de conceder cargos a líderes independentistas o de la izquierda abertzale, aceptar un referéndum de independencia o poner a personas cercanas al Gobierno al frente de instituciones importantes. Esta enumeración sirve como una advertencia sobre la concentración de poder y la erosión de límites políticos.

«Votar por Sánchez es aceptar que un Gobierno puede mantenerse sin haber presentado un solo presupuesto al Parlamento».

La misma lógica es aplicable al Congreso, al Tribunal Constitucional, a TVE y a Telefónica. Caño cuestiona la viabilidad de las promesas futuras para contener al Gobierno si los votantes ya han mostrado una disposición a tolerar su incumplimiento. Así, la columna convierte la confianza electoral en un tipo de autorización abierta para repetir decisiones pasadas.

«¿Por qué no podría hacer todo esto si ha tomado decisiones similares durante ocho años y los electores le han seguido otorgando su apoyo?»

El cierre no solicita necesariamente que nadie vote en contra de Sánchez. Más bien, su demanda es que el respaldo se dé sin falsedades ni disfraces ideológicos. Para Caño, la disyuntiva no radica en elegir entre un presidente moderado y uno radical, sino en respaldar al mismo líder, con su trayectoria, sus pactos y su estilo de gobernar. La columna concluye con una imagen insistente: cuatro años más del mismo Sánchez.