Antonio Naranjo, periodista, titula hoy su columna en El Debate de la siguiente manera: Sánchez y la violencia. En el artículo, fechado el 23 de noviembre de 2026, Naranjo señala que Pedro Sánchez califica como agresión a las críticas que recibe, pero no actúa frente a los mensajes intimidatorios que surgen de su propio ámbito político.

La idea principal gira en torno a una acusación de doble rasero. Naranjo contrasta la reacción del presidente ante las preguntas de Alberto Núñez Feijóo con la permisividad que observa en ministros y líderes socialistas que llaman a la violencia contra sus oponentes. El autor presenta el debate como un choque de límites: aunque la dureza en el lenguaje puede aumentar la confrontación, la respuesta democrática debe encontrarse en las urnas y en el marco legal.

Una columna construida sobre el choque político

El primer eje del artículo es la denuncia de una aparente asimetría moral. Según Naranjo, Sánchez manifiesta su indignación ante las acusaciones que afectan a su familia y entorno político, mientras que el Gobierno intensifica sus ataques contra opositores y dirigentes internacionales. El columnista une diferentes episodios para ofrecer una misma visión: la ofensa es condenada cuando proviene del contrario y se minimiza cuando beneficia al bloque propio.

En este contexto, el artículo sostiene: “A Pedro Sánchez le parece violento que Feijóo le pregunte si su suegro le financió las Primarias con los beneficios de explotar sexualmente a hombres, mujeres y jovencitos, que también le llegaron para ponerle a la niña residencia habitual y una más de veraneo, pero no que sus huestes más vulgares pidan abofetear a Feijóo.” Esta afirmación encapsula el tono combativo del texto y su metodología: acumular denuncias, contrastarlas con declaraciones públicas y llegar a la conclusión de que hay una vara de medir distinta.

Naranjo también utiliza la imagen de Sánchez como un líder que provoca el conflicto y luego se presenta como víctima. La metáfora del bar ayuda a retratar al presidente como alguien que desafía, empuja y rompe la convivencia política, antes de quejarse de la reacción de los demás. Esta caracterización, decididamente agresiva, es propia de una columna de opinión que busca desplazar la discusión desde los hechos concretos hacia el estilo de hacer política.

“Desde hace tiempo Sánchez viene pidiendo pelea, como el chulo de un bar que se va sin pagar, se mete con la señora del fondo, empuja al chaval de la esquina, rompe dos vasos contra el suelo, se orina junto a la barra y, cuando le dan un tortazo en el tímpano que resonará dos semanas, se hace el ofendido.”

Elecciones, advertencias y límites

El segundo bloque del texto se enfoca en las declaraciones en televisión de Sánchez y en la intervención de Diana Morant. Naranjo las interpreta como señales de una campaña que ya anticipa el conflicto. Si bien no presenta la violencia como una consecuencia inevitable, sí advierte que el lenguaje de algunos dirigentes puede allanar el camino hacia una disputa institucional más dura.

El fragmento dedicado a la entrevista con Julia Otero reproduce textualmente una de las ideas que el columnista utiliza para poner en duda la seguridad electoral del presidente: “Este fin de semana ha ido Sánchez donde Julia Otero, que defiende sus políticas porque no las padece y puede permitirse ese homenaje burgués a sí misma, a decir que él va a ganar las Elecciones, que es tan probable como que el Levante gane la Champions. Y sin embargo lo repite.” Esta comparación deportiva actúa como un sarcasmo que minimiza la afirmación presidencial hasta convertirla en una predicción que Naranjo juzga poco creíble.

Seguidamente, el autor vincula esa confianza con un pronóstico alarmante: “La alocución sin réplica del Pequeño Pedrito ha coincidido con la perorata violenta de Diana Morant, que tiene en realidad las mismas opciones de pegarle a nadie, con ese peinado y esa voz atroz de gato mojado, que Belén Esteban de ingresar en la RAE; para anticipar el desenlace del 29N: o gana con trampas, porque de otra forma no pueden vencer, o habrá bronca en la calle.” Este fragmento entrelaza burla personal, crítica política y una grave acusación sobre el proceso electoral. Así, se presenta las palabras de Morant como una amenaza indirecta, aunque el artículo no ofrece aquí un desarrollo probatorio adicional.

La respuesta que propone Naranjo no es recurrir a la violencia. Su advertencia final se centra en el control del proceso electoral, la vigilancia institucional y la aplicación del Código Penal. El columnista aboga porque las sospechas se resuelvan mediante procedimientos, votos y jueces, no a través de enfrentamientos en las calles.

La idea se condensa en otro pasaje: “A este chulo de garito infecto en carretera secundaria no hay que tomárselo literalmente, pero sí en serio: va a hacer lo posible esta semana por no perder el escudo que le da La Moncloa, y hay que quitársela a golpe de voto, no a tortazos.” Este enunciado revela la paradoja central del artículo: el tono es extremo, pero la solución propuesta se formula en términos democráticos.

El cierre del texto subraya esa línea divisoria entre contundencia política y agresión. Naranjo clama por un castigo electoral y una responsabilidad judicial, señalando que la justicia independiente debe ser el mecanismo que permita depurar las conductas que él considera abusivas. Así, la columna transforma una mera disputa de declaraciones en una profunda reflexión sobre la degradación del debate público: cuando la política convierte al oponente en enemigo, la defensa democrática debe enfocarse en fortalecer las urnas, las instituciones y la ley, precisamente aquello que el propio texto señala como antídoto frente a la escalada verbal.