La entrevista de Gonzo a Pedro Sánchez en Salvados (laSexta) se ha convertido en el espejo más cruel de un presidente que, a una semana de las elecciones del 29N, parece haber perdido el contacto con la realidad. Lo que debía ser un plató amable se transformó en el escenario de una exhibición de soberbia, autocomplacencia y desconexión que hasta en la casa de Atresmedia dejó al líder socialista en evidencia.

Sánchez se presentó ante Gonzo apenas horas después del cara a cara con Feijóo y, lejos de mostrar cualquier atisbo de autocrítica, soltó con total desparpajo que había ganado el debate “de largo”. Según él, la “opinión publicada” (es decir, los periódicos que no le dan la razón) no cuenta: solo vale “la opinión pública”… y sus misteriosos “datos” que, según asegura, “tienen muy buena pinta”.

El presidente cargó una vez más contra Feijóo (“persona de otra época”, “mala educación”, “buloesfera”), se victimizó asegurando que la oposición lleva años “deshumanizándole” y se presentó como el único que quiere “dignificar” la política. Todo mientras evitaba reconocer errores de calado, se aferraba a su versión de los hechos y proyectaba una seguridad exagerada.

Hasta en laSexta, el espacio que históricamente le ha resultado más cómodo, la imagen que quedó fue la de un Sánchez atrapado en su propia narrativa: incapaz de aceptar que el debate no fue el paseo triunfal que describe, obsesionado con la “deshumanización” y convencido de que la realidad acabará doblegándose a sus datos.

El resultado es demoledor. Un Sánchez que, en plena campaña y con las encuestas en contra, ya no disimula la desconexión.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este lunes 23 de noviembre de 2026.