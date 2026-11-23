El refugio Pro Vida de HazteOir nació, según explica su responsable, con la idea de defender la vida y ayudar a las madres que dudan ante un embarazo. La organización asegura que, desde allí, gracias a la labor de Ana y de numerosos voluntarios, se han salvado cientos de bebés y también las vidas de sus madres, a quienes, afirman, el aborto podría haber afectado psicológicamente durante años. Algunas de ellas han vuelto después a visitarles con sus hijos.

El origen del local está en las oraciones que durante años se celebraron cada 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, frente al principal centro abortista de Madrid. Según su relato, la patronal de clínicas abortistas presionó al Partido Socialista para modificar el Código Penal e incluir como delito rezar delante de estos centros. Ante ello, la organización alquiló un local de dos plantas situado justo enfrente, en la esquina contraria, y lo decoró para convertirlo en refugio.

Información, ecografías y ayuda material

Los responsables aseguran que no hay acoso: son las mujeres quienes se acercan, a veces desde la calle, y piden información. Voluntariamente, y con plena libertad, se les ofrece la posibilidad de hacerse una ecografía para ver a su hijo o escuchar el latido de su corazón. Según afirman, la mayoría de las madres que dan ese paso deciden seguir adelante con el embarazo. Sostienen que no existe en España otro lugar con esta posibilidad y que la organización se hace cargo del coste para las mujeres que lo soliciten.

En el refugio se muestra el desarrollo del embarazo semana a semana para que las mujeres vean en qué fase se encuentran, y se les informa de las ayudas disponibles. Cuando éstas no existen, la organización las suministra de forma particular. Sus voluntarios rechazan el argumento feminista de que sea «su cuerpo»: defienden que se trata de otro cuerpo, con otro ADN, otra sangre y otro latido.

El local cuenta también con una zona de ropa y accesorios para recién nacidos, la llamada caja de la vida:

Ropa pequeña, bodys y gorritos.

Artículos de premamá.

Sábanas, toallas y toquillas.

Las madres «rescatadas» pueden elegir allí lo que necesitan para su bebé.

El debate político

Más allá de la atención directa, HazteOir mantiene el debate sobre la defensa de la vida y los derechos del no nacido. Sus portavoces citan la cifra de 100.000 abortos en el último año en España y aseguran que la misión de la asociación es movilizar a la ciudadanía para influir en los políticos.

Critican que Pedro Sánchez haya llevado el aborto a la campaña electoral con su propuesta de reformar la Constitución para reconocerlo como un derecho. De cara a las elecciones del 29 de noviembre, su prioridad es que el actual presidente abandone La Moncloa, y piden que el próximo gobierno, que según las encuestas formarían PP y Vox, derogue la ley actual de aborto libre y vuelva a una norma que, a su juicio, respete el derecho a la vida.

Además, reclaman medidas que ofrezcan alternativas a la mujer, como la intentada por Juan García Gallardo en Castilla y León: escuchar el latido fetal o ver la ecografía de su hijo. El objetivo, concluyen, es que los abortos se reduzcan drásticamente.

Salvar dos vidas

Los voluntarios explican que su motivación es defender la vida de todos los seres humanos, en especial la de los más indefensos, los que aún no han nacido, y la familia. Aseguran que, además de dar testimonio público, salvan vidas concretas. Su meta, resumen, es salvar dos vidas: la del bebé y la de la madre, para que pueda tener una vida buena y disfrutar de su hijo.