Todos en contra.

Hasta los sondeos más cafeteros con el PSOE (exceptuando al del CIS).

Pero el inquilino de La Moncloa se da por vencedor en la noche del 29-N.

A siete días de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, Pedro Sánchez se sentó en la noche del domingo 22 ante Gonzo en ‘Salvados‘ (laSexta) y soltó una afirmación que ha encendido todas las alarmas entre quienes recelan de la opacidad de los datos internos del Gobierno y de Ferraz.

Vamos a ganar, vamos a ser primera fuerza política y vamos a gobernar con una mayoría progresista más amplia que la que hemos tenido en esta última legislatura. Lo digo claro a siete días de las elecciones.

Cuando Gonzo le preguntó en qué basaba una certeza tan rotunda, la respuesta fue aún más inquietante: «Tengo mis datos, no suelo autoengañarme, y tienen muy buena pinta».

Todos los sondeos publicados en las últimas semanas vaticinan una amplia derrota del PSOE de Pedro Sánchez. Sin embargo, el presidente mantiene un tono de total seguridad y repite su mensaje de victoria con la misma convicción que si ya conociera el resultado. La fecha señalada es el 29-N y el objetivo declarado sigue siendo una mayoría progresista más amplia que la actual.

Pedro Sánchez sobre las elecciones del 29N: "No sé qué vas a votar, pero vamos a ganar y vamos a ser primera fuerza política, y te lo digo siete días antes de las elecciones, vamos a gobernar con una mayoría progresista más amplia que en esta última legislatura.… — A PIE DE CALLE (@apiede_calle) November 22, 2026

La entrevista, grabada apenas unas horas después del cara a cara con Alberto Núñez Feijóo y emitida en plena recta final de campaña, se produce en un escenario en el que prácticamente todos los sondeos privados (SocioMétrica, NC Report, Sigma Dos, Ipsos, IMOP, 40dB y otros) sitúan al PP por delante del PSOE y otorgan al bloque de populares y VOX entre 187 y 199 escaños, holgadamente por encima de la mayoría absoluta de 176. El PSOE se mueve en una horquilla de 108-119 diputados y el conjunto de fuerzas que apoyaron la investidura de 2023 se queda lejos de reeditar el Gobierno.

Solo el CIS, el organismo dependiente del Ejecutivo, ha sostenido escenarios más favorables al PSOE en algunas oleadas. La distancia entre lo que dicen las encuestas públicas y lo que Sánchez afirma poseer en sus ‘datos’ es tan abismal que la afirmación ha sido recibida por buena parte de la opinión crítica como un anuncio premonitorio de un resultado que solo podría producirse si algo falla en el recuento, en el voto por correo o en la participación que el propio Sánchez ha pedido elevar al 75 %.

Sánchez no se limitó a vaticinar. Rechazó de plano la hipótesis que Gonzo le planteó: si Feijóo ganaba y necesitaba a VOX, ¿el PSOE se abstendría para evitar un Gobierno de la derecha? «Eso no va a ocurrir», respondió, porque el PSOE va a ser primera fuerza y gobernará con una mayoría progresista más amplia. La negación de cualquier escenario de derrota, combinada con la invocación de datos privados no auditables, es precisamente lo que ha hecho saltar las alarmas.

En política española, cuando un presidente en funciones ‘garantiza’ el resultado a una semana vista y descalifica la «opinión publicada» (a la que contrapone una ‘opinión pública’ que solo él y su equipo parecen conocer), el precedente más cercano no es el de un líder optimista, sino el de quien prepara el relato de que cualquier resultado distinto será ilegítimo.

La misma entrevista revela el grado de desconexión. Sánchez insistió en que ganó el cara a cara de largo, que Feijóo es «una persona de otra época, desacoplado a la España del siglo XXI», y que su contención fue una estrategia deliberada para no “entrar al barro”. Llegó a afirmar que los verificadores demostraron que Feijóo mintió más de lo que habló y que la opinión pública —a diferencia de los periódicos— le dio la victoria. Al mismo tiempo, descalificó a ‘El Mundo‘ y ‘La Razón‘ como «tebeos» cuya línea editorial estaba escrita de antemano. La contradicción es flagrante: los mismos datos internos que le permiten “garantizar” la victoria electoral son los que, según él, demuestran que el debate lo ganó él, pese a que la mayoría de analistas y la reacción del electorado indeciso apuntaron en sentido contrario.

¡Ojo a lo que podría hacer Pedro Sánchez con los medios que no le son afines! En un programa de televisión como ‘Salvados’ (laSexta) es capaz de referirse a dos medios serios como son La Razón y El Mundo como si fueran un «tebeo». Si por él fuera, aquí solo se veía Tele Pedro, la SER, La Vanguardia, El País y La Séptima. — Luis Rioja (@miescano351) November 23, 2026

El contexto agrava la sospecha. Sánchez ha convertido la campaña en un llamamiento permanente a la movilización del 75 % para alcanzar 176 escaños progresistas. Ha acusado a la oposición de querer deshumanizarle y ha presentado el 29-N como la batalla entre el progreso y la involución. Cuando un candidato que controla el aparato del Estado, los medios públicos y parte de la administración electoral afirma con esa rotundidad que sus datos le dan la victoria, y cuando esos datos contradicen todos los sondeos independientes, no hace falta ser conspiranoico para que salten las alarmas. La historia reciente de España está llena de casos en los que la confianza ciega en encuestas internas o en mecanismos de control del voto ha terminado en denuncias de irregularidades.

Las joyas de Zapatero

Uno de los temas que no se quedó en el tintero fue el de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pedro Sánchez tuvo clara la inocencia del expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra, donde fue imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.

El líder socialista reconoció a Gonzo que contaba con él para la campaña electoral del 29-N, pero que fue el propio Zapatero el que decidió no hacer apariciones públicas pese a que le sigue aconsejando.

Sanchez aseveró que Zapatero está pesaroso por el asunto de las joyas:

Conozco bien a Zapatero y sé bien que lo último que quiere José Luis es tener esas joyas.

Algo que no convenció a Gonzo:

No es lo que quiera ahora sino que no debería tenerlas.

El candidato del PSOE concluyó diciendo: