A seis días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el PSOE ha entrado en fase terminal de autodestrucción.

El enfrentamiento público y sin paños calientes entre Felipe González y José Bono no es un simple cruce de declaraciones: es la apertura oficial de la guerra civil que puede acabar de enterrar al partido que un día fue el gran instrumento de la Transición y que bajo Pedro Sánchez se ha convertido en un aparato al servicio de un solo hombre y de sus alianzas más tóxicas.

El sábado, en un mitin en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), José Bono reapareció en campaña después de años de silencio para exigir a Felipe González que abandonara su voto en blanco. “Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE”, le espetó el exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso. La ovación de los presentes fue estruendosa. Bono, que ha declarado que no iba a votar con tanta fuerza ni a González ni a Zapatero como lo va a hacer ahora a Sánchez, se ha convertido en el paladín de última hora del sanchismo.

La respuesta de González llegó este lunes en Badajoz, durante unas jornadas sobre la Transición en la Universidad de Extremadura. El expresidente, que llevaba meses avisando de que votaría en blanco porque «no veo nada que me represente», no se anduvo con rodeos. «Yo ya he votado. Soy una persona seria, no como otros», contestó. Y añadió la frase que ha puesto en alerta a Ferraz: «Si yo explico públicamente por qué no puedo votar a este Gobierno, perderán millones de votos más».

No se quedó ahí. González devolvió el recado con dureza. Pidió a Bono que “se lo piense él”, que mire su responsabilidad como ministro de Defensa, que mire a Bildu y que mire «una amnistía autoconcedida y señalada después de decir que no». La advertencia final fue demoledora: «Que se lo piensen, y si no se lo van a pensar, que se callen, y si no se quieren callar, que no me hagan hablar… porque es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basurato».

El «basurato». Así ha definido el histórico dirigente socialista el estado actual del PSOE que él mismo refundó y llevó al poder en 1982. Un partido que, según González, ha pasado cuatro años sin presupuestos, ha legitimado pactos con formaciones que hasta hace poco eran consideradas incompatibles con la democracia española y ha convertido la amnistía en moneda de cambio para permanecer en el poder. La crítica no es nueva, pero el momento —en plena recta final de una campaña donde las encuestas sitúan al PP por delante y a la suma PP-VOX cerca o por encima de la mayoría absoluta— la convierte en un torpedo en la línea de flotación.

Bono representa el otro polo. El de la lealtad de aparato, la de quien considera que el partido está por encima de cualquier discrepancia y que el enemigo exterior (la derecha, VOX, los «odios») justifica cualquier contradicción interna. Su reaparición, junto a otros históricos que han firmado manifiestos de apoyo a Sánchez, muestra hasta qué punto el felipismo se ha partido. Mientras González se distancia de forma irreversible, una parte de sus antiguos ministros y colaboradores intentan salvar los muebles del sanchismo apelando al miedo a la «involución».

El problema es que la guerra ya no se puede contener. Cuando el fundador del PSOE moderno dice que su propio partido está llevando al país a un basural y amenaza con explicar públicamente por qué no puede votarle, el daño es estructural. No se trata solo de un voto en blanco de un hombre de 80 años. Se trata del símbolo. Millones de votantes socialistas de toda la vida, especialmente en el centro y en el sur, escuchan a González y reconocen en sus palabras el malestar que sienten desde la investidura de 2019, desde los pactos con los independentistas, desde la amnistía y desde la constante polarización.

Sánchez ha logrado algo que nadie antes había conseguido: que el hombre que más tiempo ha gobernado España con el PSOE se niegue a votarle y advierta de que explicarlo le costaría millones de votos. Bono, al intentar forzar la unidad a gritos de “no hagas el tonto”, ha conseguido el efecto contrario: ha obligado a González a subir el tono y a dejar claro que la responsabilidad del desastre es del propio partido.

A seis días de las urnas, el PSOE llega con su mejor referente histórico votando en blanco (o algo peor), con barones que no hacen campaña, con un líder que ha convertido el partido en un instrumento personal y con una base electoral que ya no reconoce el proyecto. La guerra entre González y Bono no es el principio del fin. Es el final del principio de una destrucción que lleva años gestándose y que el 29 de noviembre puede convertirse en irreversible.