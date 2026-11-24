La noche electoral de TVE dejó poco lugar para la serenidad. El debate a ocho puso frente a frente a Ester Muñoz, Patxi López, Pepa Millán, Emilio Delgado, Gabriel Rufián, Míriam Nogueras, Oskar Matute y Maribel Vaquero, con la conducción de Xabier Fortes.

El formato se dividió en bloques sobre vivienda y estado del bienestar; economía, empleo e infraestructuras; y clima sociopolítico y pactos. A lo largo del programa, el intercambio se vio salpicado de interrupciones, reproches y respuestas controladas por un cronómetro. La audiencia estuvo ante un debate que, aunque irregular en su ritmo, tuvo varios momentos de tensión que desvió la atención de las propuestas a una batalla política.

Un moderador en el foco

Fortes, al iniciar la emisión, defendió la pluralidad del encuentro y asegurar que TVE era un ejemplo de pluralidad y de ecuanimidad:

Bienvenidos al debate más plural de esta campaña. Aquí están los ocho portavoces de los ocho grupos parlamentarios. En la radiotelevisión pública de España sí están todas las voces, siempre, también esta noche. Ya saben la mecánica del debate, no la vamos a repetir: saben los bloques, los temas, los tiempos, el orden de apertura, de salida, el minuto de oro… De todas formas si en algún momento es necesario recordarlo, yo se lo recordaré

Sin embargo, sus intervenciones durante el bloque económico suscitó críticas sobre la neutralidad del formato. Al abrir el turno de palabra, declaró que el Gobierno debía sacar pecho con los datos de crecimiento y empleo, algo que sus opositores interpretaron como una valoración política inapropiada para quien debería dirigir la discusión:

Vamos con el segundo bloque. Incluye economía y empleo en el primer bloque del bloque, digamos, e infraestructuras en el segundo. Del primero de los aspectos, economía y empleo, tiene que sacar el pecho el Gobierno con los números económicos de crecimiento y empleo. En infraestructuras ha recibido muchas críticas muy duras de la oposición por los dos últimos accidentes, sobre todo el de Urda, hace bien poco. De hecho esa crisis y esas críticas se han saldado con la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Xabier Fortes presume de logros económicos del Gobierno Sánchez en el debate de los ocho portavoces parlamentarios. Y luego dicen que TVE es plural y objetiva. https://t.co/TbdjbtqZZp — Luis Rioja (@miescano351) November 24, 2026

La comparación con el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, moderado por María Casado, se hizo notar de manera indirecta a lo largo de la noche. Mientras que en aquel caso había estado presente una contención notable, el debate de ocho mostró a un moderador más activo y un intercambio más desorganizado.

Gabriel Rufián, consciente de esta percepción, lanzó una advertencia al presentador: «Si gobernáis, PP y Vox, este señor se va a la calle». Esta frase, dirigida a Ester Muñoz y Pepa Millán, colocó a Fortes como uno de los protagonistas inesperados del plató. A lo largo de la velada, Rufián arremetió contra el PSOE en varias ocasiones, aunque también dejó claro que continuaría apoyando a Pedro Sánchez.