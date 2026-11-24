Es lo que tiene largar más de la cuenta.

Además a destiempo y cuando la televisión de todos no es un cortijo particular.

La presentadora de ‘La Hora de La 1′ en TVE, Silvia Intxaurrondo, no contuvo su enfado al conocer que la Junta Electoral Central le había abierto un expediente por sus comentarios contra VOX.

La presentadora mostró su expresión de rabia pura justo después de arremeter en antena contra la presencia de Santiago Abascal en el espacio de David Broncano, ‘La Revuelta’.

¡Las caras, Juan, graba las caras! El rictus de rabia de Silvia Intxaurrondo tras el expediente que le ha calzado la Junta Electoral Central por cargar contra la presencia de VOX en TVE es lo mejorcito que vais a poder ver hoy. Pongo el antes y el después 👇 pic.twitter.com/hespIABinZ — Luis Rioja (@miescano351) November 24, 2026

El ataque contra Santiago Abascal y David Broncano

La periodista, un día después de la entrevista que David Broncano le hizo a Santiago Abascal en ‘La Revuelta’, se mostró así de dura:

¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?, ¿puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad?, y ¿dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?

La periodista vasca recordó su propio criterio durante los últimos tres años: «No se ha entrevistado a nadie en este programa que fuera en contra de los derechos humanos», salvo que ella no estuviera presente o que lo ordenara la Junta Electoral Central. Matizó entonces que la cobertura electoral de la JEC se aplica a los programas informativos y que ‘La Revuelta’ es de entretenimiento, dejando en evidencia la justificación previa de Broncano sobre la obligación de «venir todos».

Sin embargo, recibido el expediente de la Junta Electoral Central, a Intxaurrondo se le cambió la jeta:

La Junta Electoral Central ha decidido abrirme un expediente sancionador por formular tres preguntas en este programa. Son estas tres. Uno, ¿debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública? Dos, ¿puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? Tres, ¿dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?

Y tras una larga diatriba, acabó presumiendo de que el expediente de la Junta Electoral Central era prácticamente un premio, un reconocimiento más que merecido a su ‘impoluta’ trayectoria profesional: