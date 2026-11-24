A tan solo cinco días de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, el CIS ha posicionado al PSOE con aproximadamente diez puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Este dato, compartido en plena recta final de campaña, ha suscitado un análisis crítico en ‘Espejo Público’ (Antena 3), donde Rafa Latorre ha señalado la incongruencia entre la encuesta y el discurso del PSOE acerca de su remontada.

El barómetro le otorga al PSOE un 34,4% de los votos, frente al 24,7% del PP. Esa ventaja de 9,7 puntos contrasta con la mayoría de estudios privados, que favorecen una posible victoria de los populares y una mayoría parlamentaria junto a Vox. En este momento de la campaña, parecen coexistir dos realidades: la de las urnas a punto de abrirse y la de los sondeos que están en desacuerdo, incluso para pedir un café.

Un CIS aislado ante el resto de las encuestas

El estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas se llevó a cabo entre el 10 y el 17 de noviembre, justo antes del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Para este trabajo, se contó con la participación de 8.034 personas de 1.688 municipios, con un margen de error estimado de alrededor del 1%.

Lo más sorprendente no es únicamente la ventaja del PSOE. También destaca la discrepancia con respecto al promedio de sondeos que se publicaron el fin de semana anterior, donde el PP rondaba el 31,4% y el PSOE el 28,3%. Esta diferencia convierte al CIS en una anomalía estadística de considerable tamaño, especialmente con tan pocos días hasta la votación.

Latorre sintetizó esta paradoja durante su intervención en Antena 3: el PSOE pide confianza en su remontada, al mismo tiempo que parece no convencerse plenamente de la imagen que le concede una victoria cómoda. Su crítica se centra en cuestiones tanto políticas como metodológicas: si el barómetro es correcto, la movilización final debería ser menos intensa; si no lo es, el mensaje puede estar generando expectativas difíciles de cumplir.

La remontada como estrategia de campaña

Sánchez ha planteado la recta final como una carrera abierta, apelando a una participación histórica para mantener el Gobierno. Este argumento busca activar a votantes progresistas que, ante una supuesta derrota, podrían optar por no votar. En términos electorales, el temor a la abstención puede ser tan crucial como el entusiasmo por un candidato.

El obstáculo surge cuando la narrativa de la remontada se presenta al mismo tiempo que un CIS que posiciona al PSOE con diez puntos de ventaja. Latorre reflexiona sobre cómo estas dos ideas no encajan fácilmente y se pregunta quién asumirá las responsabilidades si el resultado se aleja de las proyecciones oficiales. Su reflexión —“el lunes habrá que rendir cuentas”— abre un debate más profundo: no solo sobre quién ganará, sino sobre la credibilidad que conservará el organismo encargado de medir la opinión pública.

El impacto político de una predicción errónea

El CIS, bajo la dirección de José Félix Tezanos, vuelve a estar en la mira por separarse del consenso demoscópico. En elecciones anteriores, sus pronósticos han despertado controversias al otorgar al PSOE resultados superiores a los anticipados por empresas privadas. Esa discrepancia refuerza las acusaciones de sesgo entre sus detractores, mientras que sus defensores recuerdan que una encuesta es solo una instantánea, no el conteo definitivo.

Las implicaciones podrían afectar a tres áreas:

Al PSOE , si utiliza el barómetro como base de autoridad y el resultado final contradice sus números.

, si utiliza el barómetro como base de autoridad y el resultado final contradice sus números. Al PP y Vox , si aprovechan esa discrepancia como un estandarte de campaña y logran movilizar a sus votantes.

, si aprovechan esa discrepancia como un estandarte de campaña y logran movilizar a sus votantes. Al propio CIS, cuya reputación podría someterse a una nueva prueba de credibilidad ante el público.

Existen también consecuencias prácticas. Una encuesta muy favorable puede desmovilizar al partido que aparece como ganador y estimular al que se siente amenazado. Por este motivo, los equipos electorales no interpretan estos datos solo como una predicción: los ven como una posible herramienta de movilización.

El barómetro se hizo público tras la mayoría de sondeos que auguraban una victoria del bloque formado por PP y Vox. En este contexto, la encuesta de Tezanos no actúa únicamente como una estimación electoral: se ha transformado en uno de los protagonistas de la campaña. Y, como suele suceder con encuestas controvertidas, el domingo hablarán las urnas; el lunes, será el turno de las tablas de aciertos y errores.