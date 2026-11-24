Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlament balear, ha denunciado que su esposo recibió una tarjeta censal para las elecciones generales del 29 de noviembre, a pesar de haber fallecido hace 15 años y cinco meses. Este incidente se produce a solo seis días de la cita electoral y transforma un mero trámite administrativo en un arma para la campaña.

Cañadas exigió respuestas sobre el envío y no dudó en elevar el tono político al afirmar que el Gobierno central podría “hacer votar a los muertos” para mantener su puesto en La Moncloa. Esta afirmación se inserta en una campaña particularmente dividida, pero además plantea una inquietante cuestión: ¿cómo es posible que llegue una comunicación electoral a nombre de una persona que ha fallecido hace más de diez años?

🚨 Mi marido falleció hace 15 años y su tarjeta censal para votar en las próximas elecciones del 29N acaba de llegar a casa. Cuando decimos que son capaces de alterar el censo electoral para robarnos la democracia, no lo decimos por decir. Lo decimos con conocimiento de causa. 🗳️ Y este domingo, que nadie se quede en casa. Id a votar para conseguir que realmente haya un cambio y un futuro esperanzador en nuestro país para nuestros hijos y nuestros nietos. — Manuela Cañadas. 🇪🇦 (@ManuelaSesIlles) November 23, 2026

Un ‘fallo administrativo’ con lectura política

La tarjeta censal tiene como objetivo informar a los ciudadanos sobre su inscripción y el colegio electoral correspondiente. No se trata de una papeleta y por sí sola no permite ejercer el voto. La recepción de dicho documento tampoco prueba que haya ocurrido una alteración en el voto o en el censo, aunque, a primera vista, sí sugiere una posible falta de actualización en los datos administrativos.

Es importante diferenciar tres aspectos:

El envío postal: confirma que la comunicación llegó a ese domicilio y nombre.

confirma que la comunicación llegó a ese domicilio y nombre. El censo electoral: debe reflejar quién tiene derecho a votar en la fecha de los comicios.

debe reflejar quién tiene derecho a votar en la fecha de los comicios. La votación efectiva: requiere identificación y verificación en la mesa electoral.

Esta diferenciación no es baladí. Aunque la tarjeta puede causar inquietud, pasar de recibir una notificación a que un difunto emita su voto implica necesarias pruebas adicionales. Sin una explicación oficial, el asunto se sitúa en el ámbito de la sospecha política y del error administrativo.

La polémica llega en el peor momento

Este incidente se ha hecho público a seis días de las elecciones generales, en un ambiente marcado por los reproches entre diferentes bloques políticos. PP y Vox han intensificado su discurso contra el Gobierno, mientras que los partidos de izquierda advierten sobre la utilización electoral de cualquier controversia institucional.

Para Vox, este caso refuerza su denuncia respecto a una supuesta falta de control en la Administración. En cambio, para el Gobierno y los organismos electorales, la prioridad debería ser aclarar el origen de este envío, proporcionando datos verificables: la fecha de actualización del padrón, el proceso seguido para emitir las tarjetas y el momento en que se notificó el fallecimiento.

Una respuesta veloz podría evitar que el tema se convirtiera en una bola de nieve digital. Asimismo, permitiría distinguir entre un error en el padrón municipal, una incidencia en el censo o simplemente un desfase en la distribución postal. En el terreno político, esa diferencia técnica suele aparecer después del impacto de la noticia, si es que aparece.

Qué debería aclararse

La investigación debería responder, al menos, a las siguientes preguntas:

¿En qué registro seguía figurando el esposo de Cañadas? ¿Cuándo se notificó oficialmente su fallecimiento? ¿Qué administración generó y envió la tarjeta? ¿El difunto aparecía únicamente en la notificación postal o también en la lista electoral de la mesa? ¿Se ha encontrado algún caso similar en Baleares?

El aspecto más sorprendente no es únicamente que hayan transcurrido 15 años, sino que el envío ocurra justo antes de unas elecciones generales. Esta anécdota familiar se ha transformado en un examen público para los mecanismos de actualización del censo y, de paso, en un nuevo capítulo de una campaña donde hasta el correo se convierte en un vehículo de mensajes políticos.