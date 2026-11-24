La hemeroteca vuelve a ser el principal adversario de Pedro Sánchez.

Pero al inquilino de La Moncloa ese dato ya ni le inquieta.

El periodista Vicente Vallés volvió a poner el foco en una nueva contradicción del presidente del Gobierno, quien negó la amnistía durante la campaña electoral de 2023 para Carles Puigdemont y sus acólitos y acabó aceptándola para conseguir los apoyos necesarios.

Hace tres años, el líder del PSOE aseguró que esa medida era inconstitucional, pero la realidad política le obligó a cambiar de postura para mantenerse en La Moncloa con los siete votos de Juntos por Cataluña. Este giro reflejó cómo las promesas electorales se adaptaron a las necesidades parlamentarias tras las elecciones de 2023.

Vicente Vallés: "Hace 3 años, Pedro Sánchez prometió no amnistiar porque, según dijo, la amnistía es inconstitucional. Hoy, gracias a la amnistía, Puigdemont es libre sin haber comparecido ante la Justicia para dar cuenta de los delitos que cometió". pic.twitter.com/SAXwwzcZiQ — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 23, 2026

El cambio de posición de Sánchez

Vicente Vallés recordó en su intervención las declaraciones iniciales del presidente:

Hace 3 años, Pedro Sánchez prometió no amnistiar porque, según dijo, la amnistía es inconstitucional. Hoy, gracias a la amnistía, Puigdemont es libre sin haber comparecido ante la Justicia para dar cuenta de los delitos que cometió.

Esta frase resume el núcleo de la crítica: el líder socialista priorizó la estabilidad de su Ejecutivo sobre el compromiso adquirido con los votantes. El contexto de 2023 obligó a negociar con Juntos por Cataluña, formación que exigió la medida a cambio de su respaldo en la investidura.

La amnistía ha permitido que Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, regrese sin rendir cuentas por los hechos del 1 de octubre de 2017. Los delitos de malversación y desobediencia quedaron borrados, algo que choca frontalmente con las palabras pronunciadas por Sánchez antes de las elecciones. El Ejecutivo ha defendido la medida como paso necesario para la normalización política en Cataluña, aunque el debate sobre su constitucionalidad persiste en los tribunales y en la opinión pública.

Quan vaig llegir aquest poema d’en @jaumeponsalorda, del seu llibre «El Corc» (LaBreu Edicions), vaig pensar que un dia tindria l’ocasió per recomanar-lo. El dia ha arribat. (Compreu el llibre, per cert, que n’hi trobareu més i uns «deliciosos propòsits de procreació» finals que us ajudaran a gaudir-ne) — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 23, 2026

El Supremo, obligado por la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 6 de octubre (con mayoría progubernamental), ha declarado el sobreseimiento libre por extinción de la responsabilidad penal. Puigdemont, huido desde octubre de 2017 tras el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia, ya no tiene ninguna causa pendiente por sedición, malversación o desobediencia. Puede regresar a España cuando quiera, incluso presentarse a unas elecciones, sin haber rendido cuentas ante un tribunal por los hechos que el propio Sánchez calificó en su día de inconstitucionales e ilegales.⁠

La reacción del expresident no se ha hecho esperar. Puigdemont ha celebrado el archivo citando un poema del escritor mallorquín Jaume C. Pons Alorda dirigido a sus «queridísimos enemigos»: «os debo dar las gracias eternas por todas estas continuadas razones que me regaláis constantemente para que me muera de ganas de daros por el culo».

La provocación, reproducida en los informativos de Antena 3, fue el colofón perfecto para una secuencia que Vallés lleva años desmontando: de la negación categórica de la amnistía («es inconstitucional, no tiene cabida en nuestro ordenamiento») a su conversión en «magnífica noticia» cuando se necesitaron los siete votos de Juntos por Cataluña para la investidura.