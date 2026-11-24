Xavier Horcajo (Barcelona, 1958) es un periodista económico, escritor y doctor en Economía Aplicada, con una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha desarrollado una carrera profesional de más de tres décadas, especializándose en periodismo económico y de investigación. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en medios nacionales e internacionales como El País, Le Monde, Diario 16, Avui y Radio Nacional de España.

Durante su carrera ha desempeñado importantes responsabilidades en el ámbito de la comunicación, entre ellas la dirección de Intereconomía Televisión y la dirección editorial del Grupo Intereconomía. También ha dirigido La Gaceta y ha participado como presentador y analista en diferentes programas de actualidad política y económica. Su labor televisiva ha estado especialmente vinculada al análisis de la actualidad española y a la investigación periodística. En 2012 recibió el premio Antena de Oro por su trabajo en el programa Más se perdió en Cuba.

Además de su faceta como periodista, Xavier Horcajo es autor de diversos libros relacionados con la economía, la política y la investigación sobre la corrupción, entre los que destacan La pasta nostra, El ungüento amarillo, Al otro lado del Atlántico y Si no se cumplen mis teorías, tengo otras. Su trayectoria profesional se caracteriza por la combinación del análisis económico, la investigación y la opinión política, consolidándose como una figura reconocida dentro del panorama mediático español.

Este martes 24 de noviembre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la actualidad unos días antes de la celebración de las elecciones generales el próximo domingo 29.