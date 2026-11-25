A pocos días del 29-N, la campaña alcanza su máxima tensión. El PSOE se esfuerza por retratar a PP y VOX como partidos inquietos ante un potencial vuelco, mientras sus oponentes advierten sobre un posible fraude en las elecciones.

El Debate informa que el equipo de Pedro Sánchez sostiene que «vamos a sumar de sobra».

El intercambio de acusaciones coincide con una lucha demoscópica de difícil interpretación.

Desde el PSOE insisten en que una participación cercana al 74 % beneficiaría al bloque progresista, permitiéndoles alcanzar 176 escaños sin depender de Junts ni del PNV. Por otro lado, los sondeos privados continúan posicionando al Partido Popular como la principal fuerza y a VOX en un papel crucial.

El PSOE se centra en la movilización

La estrategia del PSOE se enfoca en convertir la participación en el eje central del tramo final. Los miembros del equipo de campaña de Sánchez creen que el aumento previsto en la movilización indica que el país todavía cuenta con una mayoría progresista. Además, consideran el tono de PP y VOX como una clara señal de inquietud ante sus propias encuestas internas.

El mensaje busca cambiar la narrativa de la campaña. En lugar de aceptar como inevitable una victoria del centro-derecha, el PSOE presenta la contienda como una pelea aún por resolver. La dirección socialista sostiene que sus rivales han perdido fuerza en los últimos días de 2023, un patrón que podría repetirse.

La interpretación del voto se condensa en dos argumentos antagónicos:

El PSOE confía en una participación alta y en la movilización de la izquierda.

PP y Vox piensan que la suma de sus apoyos les dará el poder.

Ambos bloques intentan evitar que sus votantes den por hecho el resultado.

La abstención y el reparto provincial podrían alterar el recuento final de escaños.

La derecha alerta sobre una posible «trampa»

Mientras los socialistas aluden a un nerviosismo en la oposición, los líderes de PP y VOX han endurecido sus advertencias sobre la limpieza del proceso electoral. Alberto Núñez Feijóo manifestó su preocupación por la colocación de urnas de cartón en el consulado español de Buenos Aires, un hecho que la oposición emplea para demandar mayores garantías.

Desde VOX, Ignacio Garriga hizo un llamado a la movilización para prevenir una «trampa de la mafia». Santiago Abascal también ha acusado al Gobierno de estar preparando facetas engañosas para el 29-N. Esperanza Aguirre une sus sospechas con la relación política que atribuye a Sánchez y Nicolás Maduro.

El polémico debate sobre un posible pucherazo, por el momento, no presenta evidencias concretas que respalden una manipulación general del proceso electoral. Sin embargo, resalta hasta qué punto la desconfianza se ha arraigado como un elemento crucial de la campaña. La oposición exige vigilancia, mientras que el PSOE considera estas acusaciones una estrategia para poner en duda el resultado antes de tiempo.

Sondeos variados a tres días de las elecciones

Las encuestas ofrecen una imagen fragmentada. El promedio de estudios privados publicado por El Debate coloca al PP con un 30,6 % de los votos y 124 escaños, en comparación con el 28,5 % y 115 diputados del PSOE. VOX alcanzaría el 18,7 % y 66 escaños, lo que otorgaría un amplio margen de mayoría absoluta al bloque de la derecha.

Formación Voto estimado Escaños estimados PP 30,6 % 124 PSOE 28,5 % 115 Vox 18,7 % 66

En contraste, el último CIS presenta una imagen diferente. Este organismo sitúa al PSOE en un 34,4 % de los votos, casi diez puntos arriba del PP, que quedaría en un 24,7 %. Vox obtendría un 15,6 %. La divergencia entre el CIS y los sondeos privados genera incertidumbre y obliga a tratar los datos con cautela.

Incluso el promedio privado indica una carrera más ajustada que en semanas pasadas: el PP mantiene la delantera, pero el PSOE reduce distancias. Esta diferencia podría depender de un escaso número de escaños en provincias pequeñas y de la capacidad de cada partido para convertir sus votos en representación parlamentaria.

Una campaña marcada por la desconfianza

La contienda del 29-N trasciende la discusión de programas. También se centra en la credibilidad de las urnas, la participación y la aceptación de los resultados. Cada bloque intenta establecer, antes de la votación, su propia narración de la noche electoral: el PSOE confía en un giro gracias a la movilización, mientras PP y VOX aguardan que las urnas validen la mayoría que reflejan los sondeos privados.

La jornada promete ser crucial para comprobar si la participación respalda las previsiones de los socialistas o si la combinación de PP y VOX transforma las encuestas en una mayoría parlamentaria. Hasta que llegue ese momento, la campaña continuará librándose tanto en los mítines como en el terreno de la confianza institucional.