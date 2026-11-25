El Gobierno Sánchez no pasa el control antidoping económico.

Y es que lo del último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29-N es de traca.

Tanto que Ana Rosa Quintana cazó la trampa que están perpetrando en La Moncloa.

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa‘ puso el foco en las medidas económicas que el Ejecutivo sanchista ha anunciado en las últimas horas.

La conductora del magazine de Telecinco consideró que esas dádivas no son gratuitas y que al final recaerán sobre los hombros de los ciudadanos. Durante su programa, señaló con claridad que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha llevado al Ejecutivo a gobernar a base de talonario en la última semana de legislatura.

Ana Rosa: "En España sin PGE al Gobierno le ha dado por ponerse a gobernar la última semana de legislatura a base de talonario. Que no falte de nada. Ahora el presidente recurre al miedo. No se dejen engañar. Nadie nos va a quitar la ilusión de ir a votar" pic.twitter.com/6YHUuVcDHV — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 25, 2026

Quintana subrayó que la generosidad aparente del Ejecutivo es una estrategia temporal que no engaña a los espectadores y que los millones repartidos terminarán pagándose con impuestos o recortes futuros que afectarán a la misma población a la que se pretende beneficiar:

Moncloa ha adelantado el Black Friday. Camarero barra libre que paga el contribuyente. Estamos que lo tiramos. España está de rebajas. El país es un bar lleno de clientes con el gobierno convertido en el típico fantasma con la cartera llena que invita a todos los parroquianos. Como ese fanfarrón que dice, las manos quietas, que esta ronda la pago yo. Pues al cuánto se debe y así, pues hasta 14 rondas en una forma de decretos por un valor de 30.000 millones de euros. Que se lo apunte Hacienda. El problema es que Hacienda somos todos. La Comisión Europea ha amenazado al gobierno con quitarle la paga por desviar 5.100 millones de euros. En una España sin presupuestos, al gobierno le ha dado por ponerse a gobernar la última semana de la legislatura a base de talonario. Que no falte de nada

E insistió en que el presidente recurre ahora al miedo para justificar estas decisiones.