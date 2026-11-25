José Bono vuelve a estar en el ojo del huracán tras lanzar críticas tanto a Felipe González como al propio Antonio Naranjo. En su columna publicada el 25 de noviembre de 2026 en El Debate, Naranjo aborda esta situación en un artículo titulado Bono, Felipe y los enanos.

La postura de Naranjo es clara: interpreta el regreso mediático de Bono como un apoyo a Pedro Sánchez en un periodo marcado por el aislamiento político, el desgaste institucional y la presión judicial que enfrenta. El periodista asocia esta defensa a la trayectoria empresarial del exministro y plantea inquietudes acerca de sus relaciones económicas, sobre todo en República Dominicana y Marruecos.

Una defensa que Naranjo interpreta como necesidad

El texto arranca con el choque entre Bono y González. Según Naranjo, Bono habría instado al antiguo presidente a que respaldara a Sánchez, recordándole su deuda con el PSOE. El columnista presenta este enfrentamiento como una confrontación entre distintas generaciones del socialismo: por un lado, una figura con historia que aún mantiene cierto poder, y por otro, un exlíder que necesita proteger al actual presidente.

La acusación esencial se expresa de la siguiente manera:

“Bono atacaba a la leyenda y se dejaba ver junto a Sánchez porque no le quedaba más remedio: su candidato está más solo que la una y sin caras reconocibles porque unas han dimitido y otras están en prisión o en el juzgado y él, Bono, ha de dar ese paso porque forma parte del sanchismo económico y aparece también citado en informes de la UCO, en una conversación entre Koldo García y Santos Cerdán, citado como uno más de los que acudía a Ábalos a pedirle de todo.”

Este párrafo resume la estrategia del artículo. Para Naranjo, el apoyo ofrecido no responde a una convicción ideológica, sino a la escasez de figuras reconocibles que rodean a Sánchez. La mención a informes de la UCO, así como a Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, introduce también una dimensión judicial que el autor utiliza como base para reforzar su crítica.

El dinero, las conexiones y las preguntas pendientes

La segunda línea de argumentación se centra en la actividad económica de Bono. Naranjo argumenta que las comunicaciones interceptadas a Koldo podrían volver a conectar al exministro con negocios internacionales vinculados a la trama investigada. Con un tono intencionadamente sarcástico, se adentra en una cuestión política fundamental: ¿qué lazos mantiene Bono con ciertos círculos de poder fuera de las fronteras nacionales?

El periodista lo articula en varios pasajes:

“El gigante moral en cuestión, con su pelazo natural, vuelve a aparecer en las comunicaciones intervenidas a Koldo, como enlace entre los negocios de la trama en la República Dominicana, donde goza de enorme ascendencia en el gobierno. Por lo que sea.”

“Es decir, Bono hace lo que se espera de otro miembro del clan que, en realidad, no es libre y simplemente se disfraza de socialista para parecer algo más que un peón agradecido a su patrón por haberle permitido prosperar en la vida.”

La columna entrelaza crítica política, ironía y un ataque personal. Este recurso busca retratar a Bono como alguien que logra mantener una imagen pública de autoridad moral mientras, según Naranjo, se beneficia de vínculos turbio y de una posición destacada. En este marco, República Dominicana emerge como un escenario internacional de poder, mientras que Marruecos se añade a las incógnitas que el autor demanda que se aclaren.

El desafío a Felipe González

La intervención de Bono contra González se convierte en el catalizador de esta narración. Naranjo sostiene que el exministro no solo está respaldando a Sánchez, sino que también busca desacreditar a quien aún puede incomodar al actual sistema socialista. Así, transforma el conflicto en una contienda sobre la memoria del PSOE, la relevancia de sus antiguos líderes y la continuidad de sus redes de influencia.

La crítica alcanza su punto culminante con una interpretación psicológica y política:

“Que en ese contexto Bono se permita reaparecer como si fuera una estrella, que se atreva a atacar a Felipe y que, de paso, se ponga chulo con este humilde periodista por comentar una obviedad, solo refleja una cosa: tiene miedo, mucho miedo y, como tantos otros de su especie, necesita que Sánchez siga ahí y aporta su ridículo granito de arena, más para pelotear al jefe que para movilizar a votantes que o no le conocen o le detestan.”

Naranjo así atribuye la actitud de Bono al temor de perder su protección política. La columna no separa la disputa mediática de las investigaciones que están en curso: ambas forman parte de un mismo clima de suspicacia, lealtades entrelazadas y defensa cerrada del poder.

Las preguntas que quedan sobre la mesa

El cierre del artículo abandona por un momento la afirmación para adoptar la forma de un interrogatorio. Son preguntas que se dirigen a Bono, pero que también cuestionan la transparencia de aquellos que han acumulado influencia y patrimonio a lo largo de los años:

“¿A qué cree que se refiere Felipe González cuando dijo que, si hablaba, perderían millones de votos? ¿Cuáles son sus negocios en la República Dominicana? ¿Y en Marruecos? ¿Es verdad que acumula un patrimonio formidable en varias ciudades de España y de otros países? ¿De qué actividades comerciales concretas, con qué socios y qué clientes, procede su aparente riqueza?”

La contundencia del cierre radica en dejar abiertas cuestiones que exigen documentación clara, no solo declaraciones políticas. Naranjo exige que González se pronuncie y transforma esa posible intervención en un último acto hacia el servicio público. Mientras tanto, el enfrentamiento entre los dos viejos dirigentes socialistas pone de manifiesto una fractura más amplia: la lucha entre la autoridad histórica del partido y las lealtades que sostienen al actual presidente.