A cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el PSOE de Pedro Sánchez vive su peor pesadilla interna: el silencio amenazante de Felipe González. El expresidente, que ya ha votado por correo y mantiene su intención de no respaldar al actual Gobierno, lanzó el lunes en Badajoz una advertencia que ha puesto en alerta a La Moncloa. «Si explico públicamente por qué no puedo votar a este Gobierno, perderán millones de votos más».

Y añadió la frase que más duele en Ferraz: «Que no me hagan hablar, porque no quiero entrar en campaña en la última semana. Es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basurato».⁠

González no improvisa. Lleva meses advirtiendo de la degradación del partido que él mismo consolidó como fuerza de Gobierno. Ha criticado los cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, la ley de amnistía autoconcedida tras haber dicho que no, los pactos con independentistas y Bildu, y la decisión de Sánchez de cuestionar la soberanía del Congreso cuando le conviene. Su respuesta a José Bono —que le pidió que no hiciera «el tonto» votando en blanco— fue seca: «Yo ya he votado. Soy una persona seria, no como otros». Sánchez contestó en RNE con el eslogan de campaña: «Con el blanco no se frena la ultraderecha, se frena con el rojo». Un recado que suena a nerviosismo más que a convicción.⁠

La hipótesis que recorre los círculos políticos es sencilla y peligrosa para el candidato socialista: si González decide hablar del todo en los próximos días —el lunes, por ejemplo, o en cualquier intervención de última hora—, el daño puede ser irreversible. No se trata de un viejo resentido, como intentan retratarlo algunos. Se trata del único dirigente histórico del PSOE con autoridad moral suficiente para explicar, con datos y con memoria, por qué el actual liderazgo ha convertido al partido en un instrumento de supervivencia personal. Amnistía a cambio de siete votos, cesiones territoriales, un Ejecutivo que gobierna a golpe de decretos y pactos de conveniencia, y una lista de casos que van desde la gestión de la pandemia hasta las sombras que rodean a la pareja del presidente. González ha dicho que está dispuesto a dar una rueda de prensa y a detallar «las mil razones por las que el liderazgo de un país no puede ser mercenario».

En Moncloa la inquietud es real. Fuentes del entorno de Sánchez reconocen en privado que el expresidente tiene capacidad de movilizar a un electorado socialista tradicional que ya está desencantado. El voto en blanco de González no es un gesto vacío: es una denuncia pública de que «nada me representa de verdad». Si ese silencio se convierte en relato detallado, muchos de esos votantes que aún dudan pueden decidir no acudir a las urnas o buscar otra opción. Las encuestas, con el periodo de silencio de sondeos ya en marcha, apuntan a un escenario complicado para el PSOE. Un golpe de última hora de González podría convertir esa dificultad en derrota.

La estrategia de Ferraz ha sido doble: minimizar a González y movilizar a otros históricos —exministros de su etapa y de la de Zapatero— para firmar manifiestos de apoyo a Sánchez. Miguel Sebastián lo acusó de «miopía». Otros han recordado lo que el partido le debe. Pero nadie ha rebatido de fondo sus críticas. El silencio de González es más potente que cualquier ataque ad hominem. Mientras él no habla, la duda crece: ¿qué sabe exactamente? ¿Qué documentos, qué conversaciones, qué decisiones internas no ha contado todavía?

Sánchez ha construido su última legislatura sobre la premisa de que la unidad del bloque de izquierdas es sagrada y que cualquier crítica interna es un favor a la derecha. González ha demostrado que esa premisa tiene un límite. El partido que él refundó tras el franquismo no puede convertirse, según su criterio, en un vehículo de amnistías selectivas y de supervivencia a cualquier precio. Si decide contar «todo» antes del domingo —o si simplemente amplifica lo que ya ha dicho—, el efecto sobre el electorado socialista tradicional puede ser demoledor.

El lunes todavía no ha llegado. González ha pedido que no le tiren de la lengua. Pero la presión de Bono y de otros ha tenido el efecto contrario. En política, cuando un expresidente dice que si habla se pierden millones de votos, no está haciendo un favor al candidato. Está describiendo el estado real del partido. Sánchez puede caer o no el 29-N. Lo que parece claro es que su margen se estrecha cada día que Felipe González sigue callado. Y se estrecha todavía más si decide hablar. El tiempo corre. Y en Ferraz lo saben.