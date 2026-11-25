Eduardo Inda Arriaga (Pamplona, 15 de julio de 1967) es un periodista español, fundador y director de OKDIARIO, uno de los medios digitales de información política de mayor presencia en España. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, inició su trayectoria profesional en Antena 3 Radio y posteriormente trabajó en ABC. En 1994 se incorporó a la redacción de El Mundo, donde desarrolló buena parte de su carrera periodística.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado importantes responsabilidades editoriales. Entre 2002 y 2007 dirigió la edición de El Mundo en Baleares y, posteriormente, entre 2007 y 2011, estuvo al frente del diario deportivo Marca. Tras regresar a El Mundo, donde trabajó en información e investigación, abandonó Unidad Editorial en 2014 para emprender un nuevo proyecto periodístico. En septiembre de 2015 fundó OKDIARIO.

Además de su labor al frente del diario, Inda se ha convertido en uno de los rostros habituales de las tertulias políticas y televisivas. Ha participado en programas como Al Rojo Vivo, La Sexta Noche, El programa de Ana Rosa y Horizonte, entre otros. Su estilo directo, sus intervenciones contundentes y sus exclusivas sobre la actualidad política le han convertido en una figura reconocible y también controvertida del panorama mediático nacional.

Este 25 de noviembre de 2026, a cuatro días de las elecciones generales, se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la actualidad política en la recta final de campaña.