Javier Nart no se mordió la lengua este miércoles, 25 de noviembre, durante su intervención en ‘En boca de todos’, el programa de Cuatro.

El eurodiputado puso sobre la mesa una cuestión que considera fundamental: qué lleva a determinados ciudadanos a seguir apoyando a Pedro Sánchez pese a las informaciones sobre corrupción, lo sucedido en Ceuta o los problemas que afectan al servicio ferroviario.

Para explicar este comportamiento, Nart recurrió a una comparación muy gráfica: la política convertida en una cuestión de afición. A su entender, hay votantes que mantienen su fidelidad a un partido de la misma manera que un seguidor del Barça o del Real Madrid continúa animando a su equipo, independientemente de cómo juegue o de si consigue una victoria polémica en el último minuto. Lo importante, en esos casos, es que «han ganado los míos».

El problema, según el análisis del eurodiputado, es que esa identificación acaba dejando en un segundo plano la reflexión y la capacidad de cuestionar las decisiones de quienes reciben el apoyo electoral. «En lugar de pensamiento, lo que te queda es el sentimiento», lamentó durante la conversación.

💥Regálate dos minutos y escucha a Javier Nart. Merece la pena cada segundo #EnBocaDeTodos https://t.co/N8dyzEEjFE — Jali #STOPokupas (@jaliroller) November 25, 2026

La reflexión de Julio Anguita que Nart sigue reivindicando

Para reforzar su argumento, Javier Nart recordó a Julio Anguita, histórico dirigente de Izquierda Unida al que aseguró respetar, pese a las diferencias ideológicas que les separaban.

El exlíder comunista defendía una idea que Nart considera especialmente vigente: había que votar a una persona honrada, aunque fuera de extrema derecha, antes que respaldar a alguien corrupto por el simple hecho de pertenecer a la izquierda.

Una reflexión con la que el eurodiputado quiso poner el foco en la importancia de juzgar a los representantes políticos por sus actuaciones y no únicamente por las siglas que llevan detrás. Para Nart, la pertenencia ideológica no debería estar por encima del análisis individual ni de la honestidad.

Nart carga contra los bailes y el espectáculo en los mítines de Sánchez

Pero uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó al hablar de los espectáculos y los bailes que acompañan algunos actos electorales del PSOE. Preguntado por la presencia de la actriz Loles León en uno de esos mítines, Nart quiso dejar claro que su crítica no iba dirigida contra ella. De hecho, aseguró que le gusta mucho como actriz y que respeta que tenga sus propias ideas.

Su malestar estaba en otra parte: en la transformación de los actos políticos en acontecimientos que, a su juicio, se parecen cada vez más a un espectáculo de entretenimiento.

El eurodiputado considera que los bailes, las actuaciones y toda esa puesta en escena responden a una estrategia de «mercadotecnia» que poco tiene que ver con el debate político. Y fue especialmente claro al explicar lo que le provoca esa tendencia: llevar las técnicas de marketing a un terreno tan importante como la decisión sobre el futuro del país le produce «náuseas».