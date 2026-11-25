Josué Cárdenas ha expuesto su preocupación por España en Telecinco de cara a las elecciones de este domingo, 29 de noviembre.

Ha puesto como ejemplo el caso de Venezuela y la forma en que la izquierda y extrema izquierda acabó con la democracia desde dentro y advierte que el riesgo en España es el mismo, tras ocho años de Pedro Sánchez en Moncloa.

Venezuela: del «esto no es Cuba» al deterioro absoluto

A principios de los 2000 era habitual escuchar en Venezuela frases como «esto no es Cuba» o «aquí no nos va a pasar», con la convicción de que habría un régimen de libertades y observadores que lo garantizarían. Sin embargo, el país ha acabado en unas elecciones que el tertuliano califica de grotescas: las últimas, en las que Edmundo González no ha podido ejercer como presidente. Para él, esto evidencia un deterioro absoluto.

El contertulio traslada esa inquietud a España. Recuerda que Pedro Sánchez ha sido acusado de «robar» las primarias del PSOE en 2014 y en 2017: a Eduardo Madina, a Alberto Sotillos y a Susana Díaz, esta última, según afirma, bastante callada ahora que ocupa un puesto con sueldo en el Senado.

Las dudas ante un Sánchez «demasiado seguro»

Lo que más le genera dudas es ver a un Sánchez tan confiado en que va a ganar, que ya pidió a la oposición que «no se pique». Esa seguridad, afirma, le provoca desconfianza.

Las filas en Argentina y Venezuela

El tertuliano subraya además las largas filas de votantes en Argentina y Venezuela, dos países marcados políticamente por el prosanchismo, el antimileísmo y esa supuesta «internacional fascista» que, según él, se les intenta vender. Asegura que esto le llama poderosamente la atención.

El caso Leire Díez

También menciona que en 2023 la llamada líder de la cloaca, Leire Díez, manejara correos y presumiera de ello. Insiste en que todo esto le llama la atención, y el intercambio termina con una breve disputa por el turno de palabra, en la que se le asegura que podrá contestar.