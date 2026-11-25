El 25 de noviembre de 2026, Juan Luis Cebrián, reconocido periodista, académico, y fundador y exdirector de El País, firma una columna en The Objective bajo el título: Lo que los socialistas siempre traicionan. Su argumento es contundente: Pedro Sánchez habría perdido la autoridad política y moral imprescindible para continuar al frente del Gobierno.

El artículo comienza con una cita de Bernard Shaw, recuperada por José María Maravall, con el fin de plantear una paradoja intrigante: aquellos que se presentan como defensores del socialismo pueden acabar traicionando sus propios ideales en pro de la supervivencia del partido. A partir de ahí, Cebrián centra su crítica en el presidente y en los antiguos dirigentes socialistas que aún sostienen su liderazgo.

«El socialismo es lo que los socialistas siempre traicionan».

Esta frase actúa tanto como una introducción como una acusación directa. El autor la vincula con el apoyo expreso de antiguos ministros de los Gobiernos de Felipe González a un presidente a quien describe irónicamente como un “danzarín aficionado”. Este retrato va más allá de la simple burla a Sánchez: busca resaltar, según Cebrián, la brecha entre la tradición socialista de consenso y la política actual, caracterizada por la resistencia, la propaganda y los pactos de conveniencia.

Un relevo que presenta como inevitable

El corazón de la columna se formula de manera directa y sin ambigüedades. Para Cebrián, las promesas incumplidas no son meros errores aislados, sino síntomas de un estilo de gobierno que ha convertido la corrección constante en su forma de actuar.

«La incapacidad de Sánchez para gobernar la sociedad a la que debe servir es lo que demanda su relevo al frente del país. Sus repetidas y públicas mentiras, el incumplimiento de sus promesas electorales y la estúpida arrogancia que ahora adorna con saltitos son razones más que sobradas para desalojarle del poder».

Este fragmento se carga de dureza y reúne tres críticas: la inaptitud para gobernar, la pérdida de credibilidad y una actitud pública que el articulista considera inadecuada para la gravedad institucional. La noción de “mentiras” aquí adquiere un alto contenido político: se refiere a los giros de posición y los compromisos que, una vez pasadas las elecciones, dejan de tener un valor vinculante.

Cebrián amplía esta crítica al modo en que el Ejecutivo enfrenta las crisis. En uno de los pasajes más contundentes, toca la polémica sobre la familia política del presidente, así como la respuesta a la situación de Ceuta, los accidentes de tren y el apagón general. Su argumento es que la frivolidad o la falta de explicaciones oficiales intensifican la desconfianza entre los ciudadanos.

«Pedro Enamorado que ni siquiera es capaz de explicar que él no tenía conocimiento (¿o lo tenía?) de la calidad de las empresas de su familia política, tuvo la jeta de anunciar que la integridad territorial de nuestro país fue violada, y en vez de recabar la intervención de las Fuerzas Armadas, a continuación se fue a veranear opíparamente a un palacete propiedad del Estado».

Este párrafo entrelaza denuncia, sarcasmo y juicio moral. La selección de expresiones coloquiales busca reducir la distancia tradicional en el comentario político y retratar al presidente como alguien que, a juicio del autor, trivializa responsabilidades que deberían ser tratadas con la debida seriedad. La crítica trasciende una decisión puntual: se dirige a la imagen de un poder más centrado en controlar el relato que en rendir cuentas.

También se lamenta la falta de debates parlamentarios sobre temas esenciales, en particular la defensa y la política exterior. Desde la perspectiva de Cebrián, esta carencia erosiona la soberanía representativa y evidencia una degradación del diálogo público. El Parlamento se presenta como el lugar que debería gestionar los principales asuntos nacionales, no como un mero escenario subordinado a la comunicación presidencial.

La herencia socialista y el auge de la extrema derecha

El autor dedica buena parte de su discurso a quienes, provenientes de la antigua socialdemocracia, continúan apoyando a Sánchez motivados por el temor a la extrema derecha. Según Cebrián, esta justificación es insuficiente y sostiene que el auge de estas fuerzas en Europa está relacionado con el fracaso de los partidos socialdemócratas para abordar problemas económicos, sociales y culturales.

«Que quienes desde otros gobiernos socialistas participaron en las políticas de reconciliación y consenso tras la dictadura apoyen y propaguen su apoyo a un líder tan poco fiable, aduciendo el peligro de la extrema derecha, no pueden ignorar que el aumento de esta en toda Europa es en gran medida el fruto del fracaso de la socialdemocracia».

Esta advertencia cuenta con una dimensión histórica importante. El articulista contrasta el consenso alcanzado durante la Transición con una política que percibe como polarizante. Su reproche hacia los antiguos dirigentes socialistas no radica solo en que respalden a Sánchez, sino en que lo hagan invocando un peligro que, según su visión, también se alimenta de los errores de la izquierda.

El cierre del texto amplía el análisis hacia temas como la vivienda, el tren, las investigaciones sobre el uso de fondos públicos, las ayudas sociales y la política territorial. Cebrián considera estos asuntos como el verdadero balance de la legislatura, a la par del mensaje oficial de que España avanza.

«Con la proclama extendida de que España va bien, Sánchez y sus ministros se han olvidado de que a los españoles no les ha ido tan bien. Ahí están la crisis de la vivienda, el fracaso de las políticas ferroviarias, directa causante de las víctimas inocentes; los robos ya descubiertos y por descubrir en las arcas del Estado».

La columna concluye demandando una retirada política y personal del presidente, con un tono irónico especialmente áspero dirigido a sus ministros y a la exposición pública de su vida familiar. Más allá del tono, el mensaje final insiste en que su renuncia sería la última forma de responsabilidad que le quedaría por ejercer.

«Si como es de desear, Sánchez deja de bailar este fin de semana, espero que su improvisada claque de los ministros que un día teorizaron sobre la socialdemocracia, y ahora aplauden al puto amo del partido, le recuerden, también públicamente, que le quedará solo la decencia y el ejemplo de renunciar a seguir bailando».

De esta manera, el artículo transforma la crítica a Pedro Sánchez en una impugnación a la cultura política que lo respalda. Para Cebrián, el dilema no radica únicamente en quién gobierna, sino en lo que queda de la responsabilidad pública cuando las promesas se ajustan al poder, cuando las instituciones pierden centralidad y cuando el partido termina prevaleciendo sobre sus propios principios.